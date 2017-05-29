Украина. Три года реформ

28 Мая 2017 21:21

МВФ выставил Украине новые условия для продолжения кредитной программы. Чтобы получить следующий транш в миллиард и 800 миллионов долларов, Киев должен провести ряд реформ. В том числе - увеличить пенсионный возраст, снять мораторий на продажу сельхозугодий, активизировать процесс приватизации и продемонстрировать реальные результаты на антикоррупционном поприще. Последний транш финансовой помощи был представлен Украине в апреле. А в начале мая агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне "В-минус", что означает высокую степень спекулятивности долговых обязательств.

Эксперты говорят, что международная поддержка поможет правительству удержать от падения гривну и избежать социального взрыва. За последние три года доходы украинцев резко сократились. А траты, в том числе на коммуналку, выросли. Главный показатель экономической состоятельности - ВВП Украины - упал по сравнению с 2014-м - вдвое. Зато в два раза вырос внешний долг. Примерно на треть - цены на газ, воду, электричество. Такую статистику публикует российская "Комсомолка". Средний размер жировки за небольшую "трешку" достигает 130 долларов в эквиваленте. Это три средние пенсии. Успокоительные, а это, согласитесь, довольно ходовой товар в такое непростое время - и те подорожали на 70%!

Но это все мелочи. Минувший четверг наверняка войдет в историю современной Украины как день, когда у страны появился свой национальный вид спорта. Им, по распоряжению депутатов Верховной рады, стал "боевой гопак" - единоборство, созданное на закате Советского Союза на Львовщине. Главные фишки боевого гопака - так называемая разножка или шпагат в прыжке и костюмы бойцов - вышиванки - и червоные шаровары. Вот только до танцев ли украинцам в столь непростое время.