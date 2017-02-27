Украина. Три года новой жизни

26 Февраля 2017 21:18

Рост инвестиций, достойные зарплаты, честные чиновники и безвизовый режим с Европой. Такой должна была стать Украина к 2017. По крайней мере, три года назад это обещали лидеры протестов на Майдане. Сейчас очевидно, что ни один из пунктов не выполнен, а ведь за стремление жить по-новому страна заплатила страшную цену: это и тысячи погибших на востоке, и сто с лишним человек – манифестантов и правоохранителей – убитых в разгар протестов неизвестными снайперами. Кстати, поиск этих снайперов – тема для отдельного разговора.

В результате расследования выяснилось, что разного рода огнестрельное оружие использовалось и протестующими, и "Беркутом", но найти конкретно те стволы, из которых была застрелена большая часть погибших, так и не удалось. Все более-менее значимые вещественные доказательства странным образом "потерялись". Новые власти Украины возложили ответственность за расстрелы на Януковича, сам Янукович обвинил в организации убийств лидеров протестов, намекая, что ему уж точно не выгодна была смерть митингующих. На днях, выступая на пресс-конференции в России, экс-президент Украины отметил, что снайперы выбирали в качестве целей обычных людей, не принадлежащих ни к каким группировкам, и вели огонь из зданий, подконтрольных радикалам.

В любом случае события в Киеве легли в канву аналогичных событий в целом ряде стран, где случились революции. Формула была проста: люди выходят на улицу, некоторых из них убивают, власть свергается. Расследование расстрела людей в Украине, что называется, зависло, и гибель десятков людей осталась и, похоже, останется безнаказанной. В годовщину расстрела на Майдане в Киеве почтили память "Небесной сотни", а заодно подвели итоги трех лет новой жизни. Подробнее – Юрий Козлов.

18 февраля 2014 – уличное противостояние, которое длилось в Киеве почти три месяца, достигло пика. Десятки погибших и сотни раненых всего за один день: горящие грузовики, коктейли Молотова, свист пуль… После этого обострения власть и оппозиция сели за стол переговоров и даже заключили временное перемирие, но насилие не остановилось. Спустя сутки неизвестные снайперы открывают огонь в районе Майдана. Стреляют и по демонстрантам, и по правоохранителям. Список погибших стремительно растет. Всего жертвами противостояния становятся 19 сотрудников силовых ведомств и 106 протестующих – "Небесная сотня".

В третью годовщину расстрела на Майдане памятник погибшим в центре Киева завален цветами. У монумента ежедневно собираются тысячи людей. Многие из них были здесь и в разгар событий трехлетней давности. На лицах скорбь и разочарование. Сто человек погибли на Майдане, тысячи – на востоке страны. А лучшая жизнь, за которую боролись, до сих пор не наступила.

Причины недовольства у граждан те же, что и три года назад: коррупция и низкий уровень жизни. Причем благосостояние украинцев по сравнению с дореволюционными временами ухудшилось. Средняя зарплата по стране за прошлый год – 170 долларов – в два с лишним раза меньше, чем в 2012. Тарифы растут – прошлой весной они увеличились сразу на 70%, и деньги, чтобы оплатить коммунальные платежи, есть далеко не у всех. Сейчас долг за коммуналку в стране составляет рекордные 850 миллионов долларов. И вот почему: средняя сумма в графе "Отопление" за декабрь – 75 долларов в эквиваленте – почти половина средней зарплаты или чуть больше средней пенсии… И это только отопление...

Настоящий фурор на таком фоне вызвали опубликованные минувшей осенью декларации госслужащих. Одни лишь депутаты Верховной рады задекларировали около полумиллиарда долларов на всех. В среднем выходит по миллиону долларов на каждого народного избранника. Наличными. Неудивительно, что памятные акции в честь третьей годовщины Майдана проходили при беспрецедентных мерах безопасности. Движение транспорта в центре Киева было перекрыто, на Крещатике и прилегающих улицах появились рамки и металлодетекторы, а на въездах в город даже выставили военные патрули. Радикалы призывали сторонников вновь ставить на Майдане палатки и приносить с собой оружие. А в Раде народный депутат Белецкий и боец батальона "Азов" по совместительству открыто пригрозил народным избранникам новым Майданом.

Андрей Билецкий, народный депутат Украины: "Мы, украинские националисты, объединяем усилия для того, чтобы противостоять вооруженному оккупанту на востоке и финансовому диктату Запада, но главное – для того, чтобы уничтожить эту власть, которая по ошибке называется украинской".

Впрочем, пока крупных столкновений в центре Киева зафиксировано не было – по крайней мере, по местным меркам. В потасовку с правоохранителями несколько раз вступали националисты, требовавшие отставки правительства и раскулачивания олигархов. По иронии судьбы, разгонять радикалов пришлось отрядам полиции, сформированным из участников протестов трехлетней давности.

Эксперты оценивают вероятность нового социального взрыва в Украине как высокую. Рейтинги действующей власти бьют антирекорды: согласно опросам, которые проводил Киевский международный институт социологии, деятельность президента Порошенко одобряют лишь 13% респондентов. Кабинету министров верят менее 10% опрошенных, народным депутатам – около пяти. Цифры еще раз подтверждают тенденцию, сложившуюся в Украине с двухтысячных: смена президента не меняет ситуации, ведь после каждого обновления власти в Раде остаются те же лица, за которыми стоят те же люди, то есть даже после Майдана сама система – с олигархами и карманными депутатами - осталась прежней.

Частью большой бизнес-схемы многие считают даже неутихающую войну на востоке. Официально Киев не ведет торговлю с непризнанными республиками. На деле же линию соприкосновения ежедневно пересекают грузовики с самыми разными товарами.

Чтобы остановить серые поставки, националисты с начала февраля заблокировали железнодорожное сообщение с неподконтрольными официальному Киеву территориями, а заодно отрезали Украину от поставок антрацитового угля – на нем работает большая часть теплоэлектростанций страны. Организаторов блокады местные СМИ связывают вовсе не с патриотическими движениями, "которым за державу обидно", а с олигархом Игорем Коломойским, которому выгоден перевод украинских ТЭЦ на мазут. В середине февраля в государстве было введено чрезвычайное положение в энергетической сфере. Премьер Гройсман предупредил население о грядущих веерных отключениях электричества. Украинцы по этому поводу мрачно шутят в соцсетях: нет света - меньше платить за электричество.