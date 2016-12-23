25 Декабря 2016 21:03

Эта неделя, которая и так должна была войти в историю этого года как самая черная, завершилась ужасной трагедией. Сегодня рано утром у побережья Сочи разбился самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России. Он вылетал на военную базу Хмеймим в Сирии после дозаправки. На борту находились 92 человека - артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова Вооруженных сил России, журналисты, военные и медики.

Пока известно, что самолет рухнул в море в 5 часов 27 минут утра, предположительно, на седьмой минуте полета, в 5-6 километрах от берега, там глубина моря составляет от 50 до 100 метров. Обломки разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра. Причину выясняют, возбуждено уголовное дело, идет следствие, ведется поиск погибших и обломков самолета.



