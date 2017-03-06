Туристы из 33 стран мира уже побывали в Гродно

5 Марта 2017 21:10

Гродно – безвизовый центр Европы. Это уже подтвердили почти 5 000 иностранных туристов. Столько зарубежных гостей посетили, посмотрели и купили здесь сувениры, начиная с 26 октября 2016-го. Именно тогда часть Гродненского района стала открытой без лишних паспортных процедур.

По словам экспертов, динамика безвизовых территорий налицо – если год назад география туристов выглядела весьма скромно, фактически четыре ближайшие страны, сегодня Гродненский край посетили представители 33 государств – от Великобритании до Японии. Поездки у польских и литовских туроператоров в Гродно и на Августовский канал уже забронированы до самого июля.

Наша съемочная группа проводила экскурсионный автобус из Вильнюса и встретила его в центре Гродно, чтобы узнать ответы на вопросы – какой он, европейский рейтинг лучших мест безвизового района, какие сувениры и подарки везут из Беларуси, и как вышло, что гродненские гостиницы оказались равны по цене пражским и берлинским? Дмитрий Смирнов искал ответы и на другие вопросы.

Каждые выходные туристов в центре Гродно становится все больше. Время уикенда. Экскурсионные автобусы из Вильнюса, Каунаса, Риги паркуются буквально один за одним. За 4 месяца безвизового режима по старым улицам Гродно прошли почти 5 тысяч туристов.

Езас и Лайма последний раз в Гродно были еще в 1992-м. Для них это путешествие – историческая прогулка. Современная Беларусь рядом с наследием средневековых княжеств и королевств. Обязательные фотографии для литовской группы, безусловно, возле памятника Витовту.

Некоторые гости едут к нам специально в фототур. На выходе – геотеги Старого замка, Коложской церкви или Фарного костела в "Инстаграм" или "Фейсбук".

Перспективы безвизового режима в бизнес-идею первыми оформили турагенты. До октября 2016-го в Гродно только 15 фирм занимались конкретно въездным туризмом. В январе этого года их стало уже 66. Сегодня ввозить иностранцев в Гродно и катать на байдарках по Августовскому каналу хотят 72 турфирмы. И это только на белорусской стороне.

Данута Чорний, проект-менеджер туркомпании в Вильнюсе, говорит, что за последние 4 месяца они показали Гродно больше чем тысячам литовцев. Что характерно, каждый турист как минимум был в белорусском музее, ел драники и купил магнит на холодильник.

Кстати, все туры на май в Гродно в этом литовском агентстве уже забронированы.

Для Раймондаса – руководителя экскурсионной группы – дорога из Вильнюса в Гродно с прошлого года стала привычным маршрутом. И он только рад проезжать эти километры. Говорит, что до введения безвизового режима в Гродно он привозил группу максимум раз в год – теперь каждые выходные. Сейчас он уже разбирается в местных сувенирах и советует клиентам что лучше всего купить в подарок.

Пока зарубежные гости гуляют по Старому городу и пьют кофе, эксперты вовсю готовятся к новому сезону. Фактически у каждого значимого объекта смонтировали информационные стенды на трех языках, меню в ресторанах перевели на польский и литовский, а этой весной готовят к открытию специальный "блошиный рынок" - ремесленники будут на виду у туристов. В свою очередь турагенты убеждают владельцев гостиниц пересмотреть свои прайсы. Не может номер в Гродно быть дороже, чем в европейских столицах.

У Евгениюша Лавренюка – владельца турагентства в Белостоке – уже в конце февраля все места на экскурсии в Гродно и на Августовский канал были забронированы до июля. Количество польских групп только в его фирме с октября 2016-го выросло на 100%. Говорит, туристов может быть еще больше – надо только отшлифовать ценовую политику в гостиницах и убрать лишние документы на границе.

Цены сложно сопоставить. Например, снять номер с завтраком в Гродно в эти выходные – от 40 до 80 евро. Или даже 200. Сравнение с Прагой или Берлином будет не в нашу пользу. Но туристический диссонанс заметили и к сезону обещают исправить. Если номера не подешевеют, то их выбор станет шире.

Интересно, что сами иностранные гости привозят с собой и новые туристические продукты. Например, польские компании открыли сезон корпоративов в Гродненском районе. На летний уикенд один польский банк забронировал отдых почти для 200 сотрудников.

Собственный замок – это все-таки премиум-сегмент. Но Гродно, став безвизовым, действительно открылся для иностранцев. Например, польские туроператоры заметили новый тренд сразу и сейчас стараются быстро сориентироваться в бизнесе. Европейцам предлагают не просто красивые пейзажи Синеокой и сувениры, а безопасность и приветливость людей.

Между тем, замки, средневековые костелы или сплав на байдарках по Августовскому каналу не единственное, что притягивает иностранцев. Безвизовый режим открыл новые направления в отрасли – своего рода туристическая диверсификация. Посмотреть, как в огне выдувают стекло, или где готовят белорусское мороженое – для этого на предприятиях региона создают отдельные маршруты. Но вместе с промышленным в Гродно все более популярным становится и медицинский туризм.

Наступающий туристический сезон, который официально откроется в мае, эксперты уже прогнозируют – станет наплывом. В Гродно и на Августовском канале готовят рок-фестивали, народные обряды на Купалье, веломаршруты, сплавы на байдарках и даже праздник моря. Возможно, стоит расширить и парковки – туристических автобусов станет еще больше.