Главная>>Главный эфир>>Тревожные новости на неделе поступали из Ирана
Главный эфир
RSS
Тревожные новости на неделе поступали из Ирана
Скачать Поделиться

11 Июня 2017 21:26

Тревожные новости на неделе поступали из Ирана

Десятки предполагаемых экстремистов задержаны там по подозрению в связях с группировкой "Исламское государство". Местные силы безопасности продолжают проводить антитеррористические рейды по всей стране.

В среду в столице страны произошел двойной теракт. Сначала группа вооруженных людей открыла огонь в здании парламента. Затем радикалы напали на главную достопримечательность Тегерана – мавзолей имама Хомейни. Жертвами атак стали около 20 человек, более полусотни получили ранения. Это нападение стало первой атакой боевиков "Исламского государства" на территории Ирана. Причем власти республики отмечают, что террористами были местные жители, примкнувшие к радикальной группировке. В связи с терактом в посольстве Ирана в Беларуси открыта книга соболезнований.

  

Другие новости

Олег Новицкий: Возвращение земляка Алег Навіцкі: Вяртанне земляка 04.06.2017 21:34 / Главный эфир Олег Новицкий: Возвращение земляка
Что такое сovfefe? Што такое сovfefe? 04.06.2017 21:29 / Главный эфир Что такое сovfefe?

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =