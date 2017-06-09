Тревожные новости на неделе поступали из Ирана

11 Июня 2017 21:26

Десятки предполагаемых экстремистов задержаны там по подозрению в связях с группировкой "Исламское государство". Местные силы безопасности продолжают проводить антитеррористические рейды по всей стране.

В среду в столице страны произошел двойной теракт. Сначала группа вооруженных людей открыла огонь в здании парламента. Затем радикалы напали на главную достопримечательность Тегерана – мавзолей имама Хомейни. Жертвами атак стали около 20 человек, более полусотни получили ранения. Это нападение стало первой атакой боевиков "Исламского государства" на территории Ирана. Причем власти республики отмечают, что террористами были местные жители, примкнувшие к радикальной группировке. В связи с терактом в посольстве Ирана в Беларуси открыта книга соболезнований.