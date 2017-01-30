Трамп. Аудит американской политики

29 Января 2017 21:12

Новый президент США. Если раньше шум вокруг его имени поднимали слова, то теперь уже все больше дела, а точнее решения, которые глава Белого дома принимает с удивительной скоростью и резонансом. У некоторых, похоже, сдают нервы. Американские ученые-атомщики даже перевели на 30 секунд вперед "часы судного дня". Теперь они показывают без двух с половиной минут полночь. Ближе к двенадцати стрелки "часов Апокалипсиса" находились только в 1953-м, когда арсеналы СССР и США пополнились термоядерными бомбами. Страсти по Трампу анализирует Юрий Козлов.

Баллотируясь в президенты США, Дональд Трамп наверняка не ожидал, что резкая, но откровенная риторика все-таки приведет его в Белый дом, считают политологи. Лицо миллиардера выглядело удивленным, когда он узнал о своей победе над Хиллари Клинтон, и озадаченным после встречи с Бараком Обамой, который рассказал преемнику о спектре обязанностей президента. К чести республиканца Дональд Трамп начал выполнять свои предвыборные обещания сразу после вступления в должность. Первые указы 45-го хозяина Белого дома были подписаны еще во время инаугурации – 21 января. В понедельник – первый рабочий день в новом статусе – Трамп продолжил ломать систему и сеять панику на планете размашистыми росчерками пера.

Своим первым указом Дональд Трамп разрушил главное достояние восьми лет президентства Обамы – отменил систему обязательного медстрахования Obamacare. Детали новой программы пока неизвестны, но администрация обещает, что она будет менее затратной для граждан. А вот фармацевтическим компаниям и страховым агентам придется умерить аппетиты. Кстати, наследие Обамы республиканец пинает с особым цинизмом. Чего стоят заявления президента о необходимости снова открыть секретные тюрьмы ЦРУ или об эффективности пыток.

Дональд Трамп, президент США:

"У нас есть прекрасный генерал, который был назначен министром обороны, - генерал Джеймс Мэттис. Он публично заявил, что не считает пытки необходимым инструментом. Я не совсем согласен с ним, но могу вам сказать, что его решение будет преобладающим, потому что он эксперт, его уважают. Он генерал всех генералов, и у него есть необходимые полномочия".

За первую неделю президентства Дональд Трамп успел выполнить большую часть своих обещаний. Остальные, учитывая такую динамику, будут воплощены в жизнь в ближайшее время. США в считанные дни покинули Транстихоокеанское партнерство. Это торговый союз 12-ти, а точнее уже 11-ти стран, включая Канаду, Японию, Австралию. На границе с Мексикой началось строительство стены, которая должна защитить США от наплыва нелегалов, товары из латиноамериканского государства обложат импортным сбором. Беженцам из регионов с высоким уровнем террористической угрозы перестают выдавать визы. Дальше – больше. В ближайшее время Трамп намерен на 40% сократить финансирование ООН (а США - основной спонсор этой организации) и реанимировать американскую промышленность. Компаниям, которые не перенесут производство обратно на родину, президент грозит пошлинами. Тем же, кто будет создавать рабочие места в США, обещает низкие налоги и прочие послабления.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы продолжим госрегулирование, но мы хотим ввести правила, в которых есть смысл. Мы значительно упростим процесс для автопроизводителей и для всех, кто хочет вести бизнес в США. Думаю, что вскоре вы сами увидите, что ситуация из очень неблагоприятной для бизнеса превратится в чрезвычайно благоприятную".

Что касается внешней политики, то здесь судить о намерениях Дональда Трампа пока рано. Президент США продолжает говорить об отказе от политики вмешательства в дела других стран. Приверженность этой позиции он еще раз подчеркнул в ходе встречи с британским премьером Терезой Мэй – это она отвечает за Brexit. Также Трамп пообщался по телефону с немецким канцлером Ангелой Меркель и российским президентом Владимиром Путиным. С последним республиканец обсудил кризис в отношениях, а также ситуацию в Сирии и на востоке Украины. К слову, в преддверии этого разговора Киев потребовал места на любых российско-американских переговорах, касающихся Украины. Это требование, видимо, осталось без внимания.

Решения и инициативы Трампа по нраву далеко не всем. В США продолжаются акции протеста. В том числе против новой миграционной политики страны. Правда, демонстрации собирают гораздо меньше людей, чем неделю назад и в целом протекают мирно. Что интересно – число сторонников демократов и республиканцев в США примерно одинаковое, но акциями гражданского неповиновения, как правило, сопровождаются вступления в должность лишь президентов-консерваторов. Избиратели-республиканцы реагируют на поражение на выборах куда спокойнее.

Продолжается и травля Трампа в либеральных СМИ. Ее масштабы, в отличие от уличных акций, не уменьшаются. Во многом благодаря вниманию прессы миллиардер стал президентом. Сейчас складывается ощущение, что американские медиа пытаются повернуть все вспять. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайси обвинил ведущие издания во лжи и призвал "четвертую власть" помалкивать. В противостоянии с президентом либеральная пресса действительно нередко перебирает. Поводом для издевок становятся не только консервативные убеждения Трампа или его имидж (журнал GQ, к примеру, посоветовал хозяину Белого дома сменить прическу и лучше одеваться), но и его дети. В соцсетях высмеяли поведение 10-летнего сына президента Бэррона во время церемонии инаугурации. Историю подхватили телеканалы. В результате сценаристку Эн-би-си отстранили от работы за едкий пост в адрес мальчика в Twitter.

Джедедайя Байла, журналист:

"Ребенок не просил эту работу и не должен становиться объектом насмешек. Критикуйте парня или даму, которые занимают высокие посты и принимают непопулярные решения. Но оставьте детей в покое!"

Практически единым фронтом против Трампа выступили вип-персоны – от нобелевских лауреатов и бизнесменов до известных музыкантов и звезд Голливуда. Настоящий фурор на недавнем женском марше в столице США произвела Мадонна. Певица призвала собравшихся любить друг друга, после чего призналась в желании взорвать Белый дом и грязно выругалась.

Сам Трамп на оскорбления практически не реагирует либо платит той же монетой. О громких уголовных делах в отношении протестующих пока не сообщается. Известно лишь, что власти Техаса ведут расследование в отношении учительницы, которая стреляла в изображение президента в телевизоре из водяного пистолета и кричала "Умри!". Fox News назвал инцидент "имитацией покушения".

Чем завершится и куда заведет Америку антитрамповская кампания, сказать сложно. С одной стороны, на смену либеральным убеждениям приходит конъюнктура, и лагерь именитых сторонников Трампа понемногу растет. О поддержке республиканца на днях объявил Илон Маск. Акции "Тесла" сразу подскочили на 40%. На этом фоне откровенное неподчинение хозяину Белого дома продемонстрировали мэры крупных городов, отказавшиеся выполнять президентский указ о депортации нелегалов. Позже федеральный суд и вовсе приостановил действие этого закона. Калифорния же под шумок начала сбор подписей о выходе из состава США. Если сторонники инициативы соберут в ближайшие полгода 600 тысяч подписей, у них появится право настаивать на референдуме об отделении от Соединенных Штатов.