Трагические события на неделе всколыхнули стабильную Британию

26 Марта 2017 21:38

Трагические события на неделе всколыхнули и, казалось бы, стабильную и спокойную Британию. Теракт 22 марта в центре Лондона поставил на повестку дня вопрос о том, насколько страна способна себя защитить от столь серьезной угрозы. Четверо погибших, десятки раненых. На Вестминстерском мосту появился импровизированный мемориал, к которому продолжают нести цветы и свечи. Полиция тем временем продолжает рейды в мигрантские районы британских городов, пытаясь выйти на сообщников водителя-убийцы. Но эксперты уже говорят, что лондонский террорист, скорее всего, был одиночкой.

Многие отмечают и тот факт, что теракт в Лондоне произошел в годовщину нападений в столице Бельгии. Год назад взрывы на брюссельской станции метро "Мальбек" и в аэропорту Завентем унесли более 30 жизней. Немногим ранее 130 человек стали жертвами атак в Париже.

Этим летом будет год и со дня теракта в Ницце, когда грузовик въехал в толпу людей на знаменитой Английской набережной. Тела погибших вывозили оттуда больше суток. Совсем недавно – в декабре – похожее нападение произошло в Берлине на рождественской ярмарке. И это лишь самые громкие случаи.

Всего же за последние полтора года в Европе произошли десятки нападений, к которым так или иначе были причастны радикальные исламисты. Почему от терактов не спасают даже усиленные меры безопасности – Александра Пинчук подробнее.

Кровавая драма на Вестминстерском мосту разыгралась в среду. В 14:40 по местному времени находившийся за рулем внедорожника террорист сбивает пешеходов, затем его автомобиль сворачивает к зданию британского парламента и врезается в забор Вестминстерского дворца. Преступник выскакивает из машины и с ножом бежит к зданию парламента, но там дорогу ему преграждают полицейские. На одного из них — безоружного - он нападает и успевает смертельно ранить, после чего нападавшего ликвидируют. Через сутки ответственность за теракт берет на себя исламистская группировка "Исламское государство".

Стив Парк, сотрудник полиции г. Лондона:

"Я не сомневаюсь в том, что нам просто необходимо присутствие у стен парламента вооруженных отрядов. Такие подразделения уже давно патрулируют аэропорты и улицы в Великобритании. И я не вижу в этом ничего плохого. Подобные меры предосторожности, как показала практика, часто помогают избежать кровопролития".

Сразу после нападения здание британского парламента заблокировали. Прошла и эвакуация премьер-министра Терезы Мэй. Причем телохранители премьера сначала замешкались, не зная, в какую машину ее посадить. Если бы угроза была более серьезной, такое промедление могло стоить руководителю кабинета жизни.

Ричард Уолтон, бывший глава контртеррористического управления полиции г. Лондона:

"Нападавшему было 52 года. Безусловно, сейчас полиции предстоит найти ответ, как именно проходил процесс его радикализации. Были ли это встречи лицом к лицу или, возможно, это были контакты через социальные сети".

В рамках расследования теракта полиция опросила тысячи свидетелей. Следствие проверяет, были ли у лондонского террориста Халида Масуда сообщники. За минуту до теракта он использовал мессенджер WhatsApp.

Халид Масуд родился в графстве Кент. Несколько лет работал преподавателем английского. До начала 2000-х носил имя Эдриан. Неоднократно имел проблемы с законом: речь шла и о нарушениях общественного порядка, и о нападениях с ножом. Ислам он принял уже в тюрьме.

Марк Роули, глава контртеррористического отдела полиции г. Лондона:

"Нападавший действовал в одиночку. У нас нет данных о подготовке новых нападений. Но на этом этапе я очень хотел бы обратиться к общественности. Мы по-прежнему ищем свидетелей . Тех, кто хорошо знал Халида Масуда. Возможно, кто-то может предоставить информацию о местах, которые он недавно посетил. Я призываю всех, кто такими данными располагает, позвонить нам".

В центре Лондона прошли несколько траурных митингов. Память погибших в результате террористической атаки почтили минутой молчания. В присутствии тысяч людей зажгли свечи.

Большую часть взрослой жизни Халид Масуд провел в Бирмингеме. Этот город стал в последние годы одним из центров британского исламизма. Населенный пункт удерживает национальный рекорд по числу местных жителей, которых осудили за терроризм. Кстати, британцы составляют второй по величине контингент европейских джихадистов в том же "Исламском государстве" (600 человек), уступая только французам.

Эксперты из европейских спецслужб отмечают, что выявлять одиночек вроде Халида Масуда очень сложно. Они не состоят ни в каких радикальных сообществах, чаще всего ведут себя неприметно. Плюс орудие убийства – автомобиль. Он, в отличие от огнестрельного оружия, легален и всегда под рукой. На фоне теракта в Лондоне, а также похожих нападений на толпу в Ницце и Берлине, крупнейшие автопроизводители всерьез задумались об обязательной установке во все свои машины систем автоматического экстренного торможения при наезде на препятствие.