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Ток-шоу "Форум: эпидемия ненависти" завтра в 20:00 на канале "Беларусь 1"
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15 Января 2017 21:34

Ток-шоу "Форум: эпидемия ненависти" завтра в 20:00 на канале "Беларусь 1"

Трамп называет Обаму создателем ИГИЛ. Но отныне это уже наследство новоизбранного президента. Хотя нет, всего мира, пожалуй. Бегущие от меча или пришедшие с мечом  в Старый Свет? Террор под видом беженцев. Смотрите ток-шоу "Форум: эпидемия ненависти" завтра в 20:00 на канале "Беларусь 1". 

 

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