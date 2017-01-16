Главный эфир
15 Января 2017 21:34
Ток-шоу "Форум: эпидемия ненависти" завтра в 20:00 на канале "Беларусь 1"
Трамп называет Обаму создателем ИГИЛ. Но отныне это уже наследство новоизбранного президента. Хотя нет, всего мира, пожалуй. Бегущие от меча или пришедшие с мечом в Старый Свет? Террор под видом беженцев. Смотрите ток-шоу "Форум: эпидемия ненависти" завтра в 20:00 на канале "Беларусь 1".
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