Тема революционных шагов по раскрепощению предпринимательской инициативы звучала и в Речице

16 Апреля 2017 21:18

Тема революционных шагов по раскрепощению предпринимательской инициативы прозвучала и в Речице во время общения с коллективом деревоперерабатывающего завода. На примере этого предприятия разбирали итоги модернизации отрасли. Обновление на финише. Но шло оно, прямо скажем, непросто: где-то к серьезным вложениям отнеслись безалаберно, где-то пытались на этом попросту заработать. Проблем, как говорится, хлебнули. Нередко именно Президенту приходилось принимать резкие решения, чтобы встряхнуть местную вертикаль.

Но главные трудности, судя по всему, преодолели, и, обращаясь к сотрудникам завода в Речице, Александр Лукашенко подчеркнул, что видит большие перспективы по развитию деревообработки в стране. Благо, своего сырья в Беларуси хватает. Сложно посчитать, каким будет суммарный эффект от масштабного обновления. Но как минимум оно способствовало тому, что экспорт лесного комплекса вырос в полтора раза. Наталья Бреус изучила состояние отрасли и увидела, каков он, эффект от вложенных средств.

Речицу принято называть родиной белорусских нефтяников. Но в десятке промышленников города выделяется и деревоперерабатывающий завод. Это не только ключевое предприятие для района, но и одно из девяти базовых для белорусской деревообработки. Предприятию 112 лет! История завода начиналась еще на старте 20 века - в 21-м стало понятно, что без модернизации просто не выжить. Каким стал "Речицадрев" можно было видеть своими глазами. С чего начинали обновление - напоминают теперь только фото. Именно такое незавидное состояние дел на предприятиях подтолкнуло Главу государства еще в 2007-м к принятию сложного, но нужного решения. Взяться за обновление.

Вроде, деревоперерабатывающая инфраструктура в стране развита, леса хватает, но конкурировать на рынке становилось все сложнее. Древесину продавали без глубокой переработки, а она возвращалась в страну в виде дорогой мебели или стройматериалов. Решение обновить мощности, которые отработали по 50-70 лет, для многих заводов стало спасением от банкротства.

"В этой войне потеряли ни одного" - емко и точно скажет Александр Лукашенко людям. Модернизация шла сложно. Стоила многим должностей и даже свободы. Хватало просчетов и злоупотреблений. Последний случай - на заводе в Ивацевичах. Руководитель задержан. Месседж директорам базовых деревообрабатывающих предприятий - все они были на речицком заводе - работайте честно и эффективно!

Новый директор – человек не новый для Ивацевичского завода. Еще 11 лет назад он пришел на предприятие молодым специалистом. Последние 6 лет был замом по производству. Обновление, выпуск плит ДСП, треть которых уже экспортируется в Европу – это отлаженный процесс. Берутся за производство мебели - старый цех переоборудуют, и вскоре в нем уже соберут первые образцы.

"Ивацевичидрев" - крупнейший в стране производитель древесно-стружечных и ламинированных плит. География продаж – полсотни городов Беларуси, Европы и стран СНГ. На предприятии мы застали представителя венгерской компании. Еще лет 10 назад начинал производитель мебели из Венгрии с закупок пиломатериалов, мебельных щитов. Теперь объемы увеличились в разы, и за ДСП едут только в Ивацевичи.

Сегодня цеха загружены полностью, объемы производства превышают мощности процентов на 20. Здесь работают более 1 тысячи человек. Практически столько, сколько и до модернизации. Не ушли. Дмитрий Довста - с 2010 года. Новый завод строили при нем. Говорит, сегодня управление завода без шума и пыли ведется, по сути, из одной операторской.

На фоне остальных предприятий Ивацевичи смотрятся очень прилично – лучше остальных. Спасло то, что при строительстве нового завода старое производство не остановили. Сохранили партнеров и нишу на рынке. Это было возможным не для всех деревопереработчиков. Многим пришлось заново завоевывать репутацию на рынке. А в это время тот же речицкий завод осуществлял закупки смол и продавал плиты в тандеме с Ивацевичами. Так было чуть проще выплывать. Ведь финиш обновления пришелся как раз на падение спроса и цен на плиты МДФ, ДСП, фанеру. Кто знал, что цена, заложенная в бизнес-планы модернизируемых производств, упадет чуть ли не в два раза. Особенно тяжко было последние два года. Предприятиям не хватало "оборотки", давила кредитная ноша. Зашли в тупик. Решено было подставить плечо и отдать активы в управление Банку развития. Холдинг выходит на позитив.

Конечно, почувствовали на себе деревопереработчики колебания рынков. Поэтому решено было не зацикливаться на одном, а продавать и на запад, и на восток.

Рост на рынке древесных плит - на руку белорусским заводам. Этот тренд нужно использовать по максимуму, выходя на стабильную финансовую работу. Нужно рассчитываться по кредитам. В итоге модернизации экспорт лесного комплекса вырос больше, чем в полтора раза.

Этот вопрос к главе концерна "Беллесбумпром". Но еще интереснее – как измерить эффект от модернизации деревообработки? И когда почувствуют реальную отдачу? Все ли здесь так просто?

В Речице полсотни новых рабочих мест появилось и с введением в строй нового завода по выпуску синтетических смол. Важный компонент, который нужен в производстве изделий из древесины. Раньше приходилось покупать за рубежом. То, что было дорогим импортом, теперь стало резервом для уменьшения затрат. К концу года на речицком предприятии рассчитывают выйти на плюс. Над снижением издержек работают на всех деревоперерабатывающих заводах. Это будет влиять и на зарплату сотрудников.

Такое внимание к состоянию дел на ключевых предприятиях отрасли логично. Ведь это настоящие "маяки" для района, а значит и для региона. От их "самочувствия" и развития будут зависеть и тренды в экономике страны.