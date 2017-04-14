Столица Кыргызстана на неделе стала центром евразийской интеграции

16 Апреля 2017 21:09

В горном Бишкеке на саммите ЕАЭС лидеры говорили о том, как сделать так, чтобы общему союзу дышалось легче. Он пока еще не союз равных, каким задумывался изначально. И многие пункты до сих пор лишь прописаны на бумаге и не воплощены в жизнь.

В данный момент на евразийском рынке все еще сохраняются десятки препятствий, без устранения которых сложно двигаться дальше. Ведь даже товарооборот внутри союза два года кряду неуклонно снижался, и только первые месяцы этого принесли долгожданный рост.

Причин здесь, конечно, много. В том числе и внешние факторы. Но проблемные вопросы в первую очередь нужно решать самим. И уж точно их не замалчивать. Таким было мнение белорусской делегации. Глава государства на полях саммита в очередной раз предметно и откровенно назвал целый список мер, которые тормозят амбициозный интеграционный проект.

На фоне живописных пейзажей одной из главных тем как раз и стали привлекательные условия для деловой инициативы. Кому, как не бизнесу, двигать общую евразийскую экономику. Совпадение или нет, но и в Беларуси это сейчас одна из актуальнейших тем – об этом подробнее мы еще поговорим в нашей программе.

Ну, а в Бишкеке принято сразу несколько знаковых решений для Евразийского экономического союза. Наш политический обозреватель Ольга Макей зафиксировала не только ключевые договоренности, но и закулисье политического процесса. Что осталось за кадром официальной хроники, покажем прямо сейчас.

Саммит ЕАЭС для Кыргызстана - событие историческое. Бишкек впервые председательствует в объединении. К интеграции республика присоединилась полтора года назад, но даже за это время промышленность, бизнес, да и в целом экономика страны почувствовали преимущества. Важная для жителей Кыргызстана тема, хотя и не такая радужная для государства, – трудовая миграция, она наконец вышла из тени. В ЕАЭС признается образование, работу получить стало проще, а это сразу добавило 40 процентов к денежным переводам на родину.

Бизнесмен Руслан Сарымсаков рассказывает, что увеличился и обмен товарами между странами, это хорошо видно в продовольственных магазинах. И на прилавках жители Кыргызстана ищут именно белорусское.

К саммиту ЕАЭС столица Кыргызстана окунулась в белый цвет, не только из-за заснеженных горных вершин, но и благодаря цветущим абрикосовым деревьям.

Такое количество президентов Бишкек принимает не часто. Местные жители это ощутили: город застрял в пробках (центральные проспекты перекрывали на протяжении трех дней), на улицах появились милиционеры. Но, судя по настроению стражей порядка, встреча высоких гостей проходит в спокойной обстановке.

Гостеприимный Алмазбек Атамбаев евразийских коллег принимает в горной резиденции "Ала-Арча", где каждому из лидеров предоставили домик. Здесь в одном месте и национальный колорит, и живописная природа Чуйской долины с горными хребтами и белыми тополями. Кстати, надписи на коре деревьев когда-то оставляли военнослужащие, когда эта часть резиденции была просто парком. На память. Такая уж традиция.

Чего никто не ожидал, так это большого интереса к евразийскому саммиту со стороны репортеров. Огромный пресс-центр едва умещал несколько сотен журналистов. Кажется, столько встреча лидеров ЕАЭС еще не собирала. К столам приставляли дополнительные стулья, работали стоя. Но главное, успевали передавать срочные новости на все информационные ленты.

А ведь это только пишущие, снимающие тем временем едва успевали занять место для громоздких телекамер. Каждому хотелось получить эксклюзивные кадры встречи политиков.

По протоколу президентам положено прибывать в алфавитном порядке. Но прежде главы Казахстана в дверях показался Владимир Путин. Чем, кажется, удивил репортеров кремлевского пула. Зная нюансы пунктуальности российского лидера, пресс-центр вздохнул с облегчением. Значит, саммит начнется по плану.

А в планах президентов – обсуждение будущего евразийской интеграции. С момента подписания договора о создании ЕАЭС прошло почти три года. Плюсы очевидны: огромный рынок с населением в 200 миллионов человек, свободное перемещение услуг, трудовых ресурсов, капиталов и товаров. С последним, правда, периодически возникают вопросы. Но президенты обсуждают все нюансы открыто, не пряча проблем. Только так, в диалоге, всегда можно найти компромисс. Александр Лукашенко предлагает 2017 в интеграции сделать годом переломным. И излагает фактически антикризисный план для ЕАЭС.

Если реализовать на практике хотя бы эти четыре пункта, страны приблизятся к союзу равных. Такому, каким задумывался Евразийский экономический. Пока же на 14 процентах суши, а такова площадь объединения, остается около 60 барьеров, которые мешают развитию ЕАЭС. Дорожную карту по устранению всех изъятий политики планируют утвердить в ближайшее время.

Несмотря на спад взаимного товарооборота в прошлые годы (сказались и мировые колебания и санкции), 2017 показывает рост. Объем торговли между странами увеличился на 38%. По сути, ЕАЭС для пятерки стал подушкой безопасности.

2017 в ЕАЭС объявлен Годом улучшения условий для бизнеса, ведь именно деловая инициатива во многом движет экономику. Раскрепощение предпринимательской среды сейчас и в приоритете Беларуси. Формула простая: упрощения для бизнеса плюс отсутствие пошлин в итоге привлекают и зарубежных партнеров. Зону свободной торговли с ЕАЭС уже имеет Вьетнам, на очереди Иран, Сингапур, Египет, Индия. Словом, более 40 стран уже присматриваются к интеграции.

Эта протокольная церемония фотографирования станет исторической. Помимо лидеров пятерки и председателя ЕЭК, на этом снимке и президент Молдовы. Еще недавно такое представить было сложно, Кишинев смотрел в сторону другого союза, подписав соглашение об ассоциации с ЕС. Игорь Додон занял пост президента чуть более 100 дней назад. Евразийский курс был одним из приоритетов его предвыборной программы, за которую и проголосовали жители страны. Теперь Молдова хочет стать наблюдателем при ЕАЭС.

Кстати, в июле Игорь Додон собирается приехать в Минск, чтобы детально изучить возможности дальнейшего развития отношений между странами, это обговорили президенты Беларуси и Молдовы во время личной встречи.

Стремления Кишинева стать наблюдателем при ЕАЭС поддержали все лидеры государств интеграции. Не исключено, что такой же статус получат и страны - участники СНГ. Но сперва правила такого наблюдения пропишут в отдельном документе, который согласуют пять президентов.

Все чаще обсуждают связи ЕАЭС с Шанхайской организацией сотрудничества, ЕС, АСЕАН. Таким образом, идея интеграции интеграций становится все ближе к воплощению, да и само географическое положение ЕАЭС словно подталкивает к расширению как на восток, так и на запад.

Интеграцию можно сравнить с ездой на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, нужно двигаться вперед. Важно и не торопиться. Ведь на пути могут встречаться препятствия. Как их обойти, а еще лучше сделать путь безбарьерным, решают все вместе, ведь стремление к интеграции – это командная гонка.

Итогом встречи такой евразийской политической команды стало подписание 11 документов. Судя по этим кадрам, результатами встречи политики довольны. Но куда важнее бумаг диалог, взаимопонимание и доверие. А это – главные отличительные черты союза пяти.