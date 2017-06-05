Стимулы и мотивация - важные составляющие спортивного успеха

4 Июня 2017 21:05

Но порой еще важнее воля к победе. Это понимаешь, глядя на истории атлетов. Например, таких как Иван Тихон или Дарья Домрачева. Символично, что именно они были рядом с Президентом и именно их Глава государства ставил в пример. Упорство Дарьи Домрачевой, которая фактически сразу после рождения дочки вернулась в спорт, и невероятная спортивная судьба, полная препятствий, Ивана Тихона. После длительной паузы доказал и себе, и конкурентам, что он не только силен в метании молота, но что важнее - силен духом.