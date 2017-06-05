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Стимулы и мотивация - важные составляющие спортивного успеха
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4 Июня 2017 21:05

Стимулы и мотивация - важные составляющие спортивного успеха

Но порой еще важнее воля к победе. Это понимаешь, глядя на истории атлетов. Например, таких как Иван Тихон или Дарья Домрачева. Символично, что именно они были рядом с Президентом и именно их Глава государства ставил в пример. Упорство Дарьи Домрачевой, которая фактически сразу после рождения дочки вернулась в спорт, и невероятная спортивная судьба, полная препятствий, Ивана Тихона. После длительной паузы доказал и себе, и конкурентам, что он не только силен в метании молота, но что важнее - силен духом. 

  

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