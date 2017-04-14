США рискуют ввязаться в целую серию военных авантюр

16 Апреля 2017 21:30

Изменить внешнюю политику США не раз обещал в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп в случае своего избрания. Республиканец заявлял, что Вашингтон перестанет быть мировым полицейским и прекратит практику вмешательства в дела других государств. И вот - все наоборот. Точнее, по-прежнему.

В чем причина резкой смены курса Трампа, отдельный вопрос. Одни эксперты говорят о влиянии на президента так называемой партии ястребов, другие – о чрезмерной наивности хозяина Белого дома, третьи – о том, что сама система американского государства не может существовать без войны.

Как бы то ни было, сейчас Соединенные Штаты рискуют ввязаться в целую серию военных авантюр, последствия которых могут быть самыми непредсказуемыми. На неделе ВВС США вновь начали бомбить Афганистан. На позиции исламистов сбросили самую мощную в мире авиабомбу – ее еще называют "матерью всех бомб". Параллельно японские СМИ написали, что Вашингтон может нанести удар по КНДР. Сейчас у берегов Северной Кореи, которая, напомним, обладает ядерным оружием, собирается ударная группа ВМС США. В Сеуле и Токио всерьез опасаются ответных действий со стороны Пхеньяна.

По-прежнему не утихают и страсти вокруг Сирии: ракетный удар по территории этого государства был нанесен без санкции ООН. А сама всемирная организация то ли не захотела, то ли побоялась давать оценку правомочности действий Пентагона. В среду глава Госдепа Рекс Тиллерсон обсудил ситуацию в арабской республике с президентом и главой МИД России. Судя по итоговым заявлениям, все остались при своем. Хотя после этой встречи американские дипломаты начали говорить о возможности повторных ударов по Сирии менее уверенно.

Кстати, в сирийской эпопее есть один момент, на который СМИ почти не обращают внимания. Удар по Сирии был нанесен в момент, когда Дональд Трамп ужинал в Вашингтоне с китайским лидером Си Цзиньпином. Американский президент сообщил коллеге о летящих в Сирию ракетах за десертом. Как позже рассказал сам Трамп, Си Цзиньпин молчал десять секунд и только затем попросил переводчика перевести. Хотя наверняка прекрасно понял, о чем сказал собеседник. И знатоки восточной дипломатии сейчас гадают, что значило это неслучайное молчание китайского лидера.