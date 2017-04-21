Главный эфир
23 Апреля 2017 21:12
Специально для "Главного эфира" интервью с Андреем Кобяковым
Работа над всеми этими проблемами в последние месяцы велась очень активно, есть много наработок, которые проходят общественные обсуждения, и даже долгожданная новость - ВВП Беларуси впервые за последние годы дал плюс. Итак, экономический рост, зарплаты, рабочие места, IT - об этом премьер-министр Андрей Кобяков рассказал "Главному эфиру" в интервью. Мы встретились буквально через час после окончания послания Президента (видео).
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