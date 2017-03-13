Социальные аспекты госрасходов

12 Марта 2017 21:15

И от мнений к статистике. Вот как на языке цифр выглядят аргументы. Никаких эмоций - только факты.

Рассказывает Светлана Лукьянюк.

Госбюджет, или тот самый общий кошелек - это сметы каждого ведомства, госслужб и программ правительства. Как говорится, делят по потребностям. А вот пополняют его за счет налогов, это процентов 80. Иными словами, каждый из нас, работающих, поддерживает копилку рублем.

Самый увесистый кусок - налог на добавленную стоимость. Это как сработал реальный сектор, да и малый и средний бизнес. После почти в равных долях - подоходный и от внешнеэкономической деятельности. Последний зависит от размера таможенных пошлин на нефтепродукты и калийные соли и мировых цен.

Доходная часть бюджета зависит от того, как сработала экономика. Формируя ее, всегда просчитываются и годовые расходы. Общий пирог, понятно, делят по приоритетам. В их числе - социальная сфера, образование, наука и здравоохранение. В цифрах это выглядит так.

В прошлом году расходы на социалку - это более 8 миллионов рублей, из них на образование - выше 17%, на здравоохранение - более 14%. Остальные деньги - на социальную помощь, пенсии и пособия.

В центре внимания - большие семьи: для них открыт и семейный капитал. 30 500 депозитных счетов более чем на 300 миллионов долларов. А это значит, столько семей в Беларуси решились стать многодетными.

Нас становится больше. Только одна цифра: в прошлом году в нашей стране на свет появилось 119 000 детей - такой рождаемости, подумайте, в Беларуси не было 12 лет.

Здесь свое веское слово сказала и медицина, высокий уровень специалистов и новейшее оборудование не только в больших городах, но и в областях. Успехи наших хирургов, трансплантологов и ортопедов - это сотни спасенных жизней.

Из госказны за прошлый год на новые поликлиники, больницы и центры пошло почти 240 миллионов рублей. И около 400 - на медтехнику.

А значит, помощь приходит быстрее и, главное, качественнее. А важный показатель развития медицины в стране - это продолжительности жизни ее жителей.

По данным ООН, в Беларуси женщины в среднем живут 78 лет. Век мужчин короче - 66. При этом средняя продолжительность жизни во всем мире -- 71 год. Еще один показательный ориентир - уровень младенческой смертности. В нашей стране он низок - 2,9 промилле. Это значит, что из тысячи малышей в прошлом году не спасли меньше трех.

На особом счету у государства дети-сироты. Одеть и накормить их, а многим и оказывать ежедневную медицинскую помощь и особый уход в интернатах -- забота наша общая. Поддержка на уровне республики, а также из местной казны.

Беларусь ежегодно направляет около 2% ВВП на выплату детских пособий. Их в стране - 11 видов, и получает каждый третий ребенок. Поддержка материальная и реабилитационная - детям-инвалидам. Кроме того, из госказны финансируются дома ребенка, интернаты и социальные приюты. Всех их больше 200.

Меж тем возможности бюджета небезграничны. И блага для детей часто зависят от нас взрослых: как работаем и как отчисляем те самые налоги. Кстати, сегодня уровень безработицы в Беларуси - один из самых низких в регионе.

Так, в нашем союзнике по ЕАЭС - в Армении - без работы практически каждый пятый. Немного лучше ситуация в Латвии, правда, цифра высокая и за предыдущий год сильно не изменилась - чуть менее 10%. Безработица - одна из главных причин массовой эмиграции жителей Литвы. Официально 8% экономически активных жителей страны не могут трудоустроиться. В России на протяжении последних лет тенденции к снижению. Еще 6 лет назад ситуация была такой же, как и в Литве. Сейчас - минус 2,5 пункта.

В Беларуси государство всегда подставляет плечо: безработным дают возможность переучиться и помогают трудоустроиться. Реальная помощь сегодня и по оплате услуг ЖКХ. Объявленную 100-процентную оплату вводят не моментально.

За услуги ЖКХ мы платим около 11% от зарплаты. По статистике, это меньше, чем у наших соседей. В лидерах рейтинга Украина, там на оплату коммуналки уходит аж половина доходов. 35% платят в Литве. В Польше надо отдать четверть от среднего заработка. В России уходит 17% от зарплаты, в Казахстане - немногим меньше. В Беларуси, по данным на конец 2016, мы возмещаем более 60% затрат. К слову, соседи россияне уже оплачивают коммуналку по полной.