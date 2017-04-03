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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам
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2 Апреля 2017 21:41

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам в связи с разрекламированной в соцсетях несанкционированной акцией 2 апреля. Попытка провести неразрешенную властями акцию сегодня была в Москве. В связи с этим на Манежной площади установили металлические заграждения, подогнали автобусы с полицией и автозаки. СМИ сообщают о 4 десятках задержанных. Как передает “Эхо Москвы” со ссылкой на блогера Варламова, первым в автозак был отправлен школьник. При обыске у молодого человека нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку денег, скорее всего, игрушечную. В целом акция получилась немноголюдной по сравнению с прошлым воскресеньем, когда были задержаны более 800 человек. Впрочем, небольшое число участников можно объяснить тем, что заканчиваются каникулы, завтра в школу и многим борцам с коррупцией попросту надо делать уроки.  

  

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