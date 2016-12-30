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Сильные мира сего в рейтингах
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1 Января 2017 21:20

Сильные мира сего в рейтингах

В преддверии новогодних праздников журналисты и аналитики представили сразу несколько рейтингов, которыми попытались определить значимость тех или иных личностей в истории 2016-го. Так, журнал "Тайм" назвал человеком года президента "разъединенных" Штатов Америки Дональда Трампа. При этом выбор посетителей сайта был иным - премьер-министр Индии Нарендра Моди. Эксперты журнала "Форбс" четвертый год подряд определили самым влиятельным политиком российского лидера Владимира Путина. А вот наш Президент возглавил рейтинг доверия среди глав СНГ у опрошенных российскими социологами, тем самым победив в самом народном голосовании.

 

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