Шесть лет после "арабской весны"

18 Декабря 2016 21:32

Шесть лет – время подвести итоги. А они неутешительные. Сильнее всего от "арабской весны" пострадали страны, в которых революция оказалась успешной или близкой к успеху. Кстати, "арабская весна" – далеко не уникальный случай. В прошлом десятилетии много говорили и писали о так называемых цветных революциях. И сейчас немногие понимают, что в одном ряду с Сирией, Ливией, Йеменом, Украиной, наконец, могла оказаться и Беларусь. Даже страшно представить, чего избежала наша страна, – в следующем материале.

Рассказывает Юрий Козлов.

"Народ хочет, чтобы режим пал" – главный лозунг демонстраций, которые охватили арабский мир в 2011-м. "Арабская весна", как ни странно, началась зимой – ровно шесть лет назад в Тунисе. В считанные недели антиправительственные протесты охватили около 20 государств Северной Африки и Ближнего Востока. Кое-где режим действительно пал. В Египте в результате отставки Хосни Мубарака к власти пришли исламисты. Страну лихорадило несколько лет, пока ситуацию не взяли под свой контроль военные. Жители Туниса запомнят "арабскую весну" кровавыми терактами 2015-го, которые организовали адепты "Исламского государства". Только из-за них страна потеряла около полумиллиарда долларов, плюс неоценимый имиджевый ущерб – заманить туристов в Тунис сейчас задача не из легких. Причем, и Египет, и Тунис – это еще хорошие примеры.

Джон Бреннан, экс-директор ЦРУ: "Мы ошиблись с прогнозами. По нашим данным, "Аль-Каида" и другие террористические группировки должны были ослабнуть в результате волны протестов. Но вместо этого появились территории, находящиеся вне влияния государственной власти, и на них обосновались террористы".

Ливия. В результате событий 2011-го страна фактически перестала существовать как единое государство. В последние годы в Ливии параллельно работают два правительства, а солидную часть территории "экс-Джамахирии" контролирует "Исламское государство".

Мохаммад Али Хади, житель г. Триполи (Ливия): "Прошло пять лет, а мы стали жить гораздо хуже чем раньше. Ливия на грани исчезновения".

Похожего сценария сейчас пытается избежать Сирия. Территория этой страны также разделена между различными враждующими группировками. И за каждой стоят внешние игроки.

Общие потери от "арабской весны" оцениваются в 600 миллиардов долларов, – говорится в отчете экономической и социальной комиссии ООН. Но прямой ущерб и упущенная выгода – далеко не все последствия революции пятилетней давности. Результаты "весны" – куда глобальнее.

Париж, Брюссель, Ницца – для Европы "арабская весна" обернулась серией кровавых терактов, которые унесли сотни жизней. Более того, вспышка исламского фундаментализма внутри ЕС и наплыв сотен тысяч бегущих от войны и разрухи жителей Ближнего Востока и Северной Африки вызвали ответную реакцию в виде роста правых и ультраправых настроений.

Ганс Кехлер, доктор экономики, профессор философии Инсбрукского университета, президент международной организации за прогресс (Австрия): "В основе потоков мигрантов лежат военные и политические интервенции западных стран. Именно эти вмешательства разрушили политическую и государственную систему стран Ближнего Востока, включая Сирию. Именно они возродили феномен "несостоятельных государств". И именно поэтому люди спасаются из Сирии, Ирака, Афганистана и Ливии. Но вот парадокс – сама Европа из-за своей слабости все больше напоминает группу несостоятельных государств. Хотя бы потому, что моя страна, а во многом и Германия, больше не выполняют одну из главных своих функций – защиту своей территории, а также защиту граждан, их безопасность. А это прямая дорога к утрате легитимности государством и положения граждан в нем. От этого многие австрийцы ощущают страх в своем же государстве, я имею в виду, конечно, простых австрийцев".

В этом году простые австрийцы лишь с третьего тура не выбрали президентом правого кандидата. На очереди – французы. Свой выбор уже сделали британцы, отгородившиеся от цветов "арабской весны" брекситом. И самый яркий пример – выборы в США. Там избиратели проголосовали за кандидата, который обещал не лезть в дела других стран.

Дональд Трамп, избранный Президент США: "Мы прекратим практику свержения зарубежных режимов, о которых мы, как правило, ничего не знаем. Наша первостепенная задача – защита от терроризма и уничтожение "Исламского государства".

Согласно статистике, шансы провести бескровную революцию, которая приведет к резкому росту благосостояния, составляют ноль процентов. Результат почти всегда обратный. И необязательно ходить за примерами в арабские страны.

Сейчас западные лидеры, которые в свое время провоцировали революции в Сирии, Ливии, Египте, Молдове, Украине, да и в Беларуси, нехотя, но признают, что та же "плошча" – это нехорошо. Иначе будет, как в Украине с Донбассом и Крымом. Или без них. С десятками тысяч убитых и покалеченных, миллионами переселенцев и коллапсом экономики. Единственный бескровный путь – не революция, а переговоры. Можно спорить, ругаться, но за столом, а не через бруствер. По сути, та же минская площадка – это вывод, который сделали Брюссель и Вашингтон из несостоявшейся "плошчы" и состоявшихся Майдана, Тахрира, Алеппо... Вывод, который говорит, что нужно мыслить не категориями холодной войны, а налаживать контакты. Типичный пример – белорусско-польские отношения, которые за считанные месяцы перешли от заморозков к тому, что всегда было нужно обеим странам – взаимоуважительное и взаимовыгодное партнерство.

Идти другим путем на Западе уже пробовали. Результат – сотни тысяч трупов и миллионы беженцев. И если кто-то в ЕС этого еще не понял, то осознать аксиому помогут тамошние избиратели.