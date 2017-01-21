Съемочная группа "Главного эфира" в гостях у Дарьи Домрачевой

22 Января 2017 21:18

Сейчас еще одно событие, которого с нетерпением ждали многие журналисты. Перенесемся в итальянский Антхольц. Сегодня там завершился шестой этап Кубка мира по биатлону.

Белорусские биатлонисты на пьедестал не поднимались, но все мы надеемся, что пополнение медальной копилки не за горами.

И, конечно, пристально следим за Дарьей Домрачевой. Трехкратная олимпийская чемпионка продолжает набирать форму. Со скоростью на лыжне почти все в порядке, а вот стрельба пока иногда подводит.

Впрочем, соперницы Домрачевой уверены: совсем скоро Даша вернется в борьбу за высокие места.

Впереди – по графику - чемпионат мира в Хохфильцене. До стартов чуть более двух недель. Есть время поработать над техникой. Наш корреспондент Анна Эйсмонт побывала в горной Италии и готова рассказать о закулисье женского биатлона. При этом говорили с девушками не только о спорте. И, конечно, как же без лидера нашей команды Дарьи Домрачевой. Съемочная группа побывала в гостях у именитой спортсменки впервые после возвращения. Эксклюзивный материал "Главного эфира" прямо сейчас.