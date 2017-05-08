7 Мая 2017 21:39

К событию, где слово "шоу", в отличие от выборов, всегда к месту. Правда, увы, и тут порой без политики не обходится. Сегодня в Киеве стартовала евронеделя. Красная ковровая дорожка стала рекордной в истории конкурса. Участники "Евровидения" еще в эти минуты продолжают дефиле. 265 метров от Мариинского дворца до Евроклуба заняли ведущие музыкальные журналисты всего континента. О том, как подготовилась украинская столица к главному шоу Европы, расскажет наш специальный корреспондент в Киеве

"Евровидение" продолжает бить рекорды. В прошлом году конкурс посмотрели 204 миллиона человек. Более того, во время шоу соцсети просто разрываются! Зрители финала - пользователи написали более 7 млн твиттов, посвященных конкурсу.

Поэтому мы решили рассказать вам о подготовке к "Евровидению" в модном формате видеоблога. И первое, на что обращают внимание туристы в Киеве, - это вот такие большие надписи Eurovision. А мы идем дальше.

На рекламу "Евровидения" Киев потратил 200 000 долларов. Но в этот раз столица конкурса обошлась без традиционных раскрашенных автобусов. Делегации перемещаются на обычных шаттл-басах. Правда, машины артистов всегда сопровождает патрульная полиция Украины. Воздушное пространство над городом закрыто. О безопасности стоит особо сказать, но зоны досмотра на всех объектах "Евровидения" снимать запрещено, чтобы не давать повода для провокаций. Осмотр - как в аэропорту. Ведь на отдельных площадках за трансляцией будут наблюдать до 20 000 зрителей.

Впервые у фанатов "Евровидения" будет возможность следить за конкурсом еще и в такой большой фанзоне. Здесь установлена большая сцена с экраном, где на разогреве будут выступать украинские артисты, а затем будет идти прямая трансляция "Евровидения".

Украинское "Евровидение" рекорд по количеству участников не побило. Но стало одним из самых массовых. В Киеве сейчас - делегации 42 стран.

В центре Киева установлена инсталляция 585 художников, которые представили свой взгляд на писанки - расписные яйца. Вот мы встречаем участника из Болгарии. Кристиан выступит сразу после NaviBand.

Количество популярных исполнителей в городе зашкаливает. Открывать первый полуфинал будет Монатик, а в других представлениях выступят Онука, Руслана и Джамала.



Виталий Кличко, мэр Киева: "Все задания перед городом были выполнены на 100 процентов. Город готов. И могу сказать, добро пожаловать в Киев. Приезжайте посмотрите, какой прекрасный город. И уверен, что музыка и эмоции "Евровидения" для жителей города и десятков тысяч гостей останутся в памяти каждого".



Киев готовится принять 20 000 туристов во время проведения "Евровидения". В среднем столица шоу за две недели зарабатывает около 60 миллионов долларов. За право принимать конкурс в Украине боролись еще 5 городов.



Евродеревня - такой островок, где все за здоровый образ жизни. Территория, где не курят. Можно заняться даже спортом, например, поиграть в теннис. Потанцевать под веселую музыку. Впервые евродеревня - большой музыкальный праздник.

Таких размеров евродеревня не достигала давно. Чтобы разместить более 50 зон активаций, перекрыли почти километр Крещатика, и это не считая самой пешеходной части улицы.

Украину на "Евровидении" представляет группа O’TORVALD. И в поддержку группы делегация поставила в евродеревне вот такую барабанную установку, чтобы каждый мог сыграть.

У всех артистов уже завершились индивидуальные репетиции. После красной ковровой дорожки начинаются самые напряженные дни. В понедельник - две генеральные репетиции первого полуфинала, одну из которых увидит национальное жюри. Белорусские участники выступят во втором полуфинале 11 мая.

Финалом подготовки к "Евровидению" стало участие NaviBand в съемке последних кадров для белорусской визитки. Зрители перед выступлением впервые увидят всю команду артистов!