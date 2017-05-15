Сегодня День Государственного герба и флага

14 Мая 2017 21:03

Сегодня в Минске государственное торжество, посвященное основным символам Беларуси - День Государственного герба и флага. Учрежденный в 1995 году, праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.

Главный медиахолдинг страны не мог оставить без внимания настолько важный для всей страны день. Сегодня Белтелерадиокомпания проводит патриотическую акцию "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!". Участники - это триумфаторы конкурса Первого национального канала Белорусского радио.

Проект стартовал еще в сентябре 2016 и проходил на протяжении более чем полугода. Основное требование к участникам — оставить оригинальную партитуру и текст государственного гимна, экспериментировать можно было лишь с вокальной подачей.

За время проведения конкурса на участие в радиопроекте было принято более полусотни заявок, это 1700 человек. Живые прослушивания проходили в Большой студии Дома радио и оценивались профессиональным жюри под руководством лауреата Государственной премии Беларуси Владимира Каризны, нашего классика, соавтора государственного гимна.

Сегодня, можно сказать, финал. Через несколько часов здесь, в знаковом для нашей страны месте, прозвучит новое прочтение главной мелодии страны. Мы услышим ее в "Главном эфире".