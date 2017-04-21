23 Апреля 2017 21:01

Начинаем программу с сенсации. Сенсации года не только в мировом теннисе. Сборная Беларуси выходит в финал Мировой группы Кубка Федерации, чемпионата мира среди национальных команд. И делает это с первой попытки. Только в конце прошлого сезона наши девушки выходили из второго по рангу дивизиона, а уже сейчас могут стать лучшими в мире. Сверхдраматичное противостояние с командой Швейцарии показало, что у нас растет очень талантливое поколение теннисисток, которое уже сейчас выделяется несгибаемым характером в любых ситуациях. Это признают все соперницы, поверженные в этом году белорусками. Что говорит об особенном отношении и уважении к нашей молодой команде. С блестящей победой наших девушек поздравил Президент Беларуси.

Символично, что победный балл нашей сборной приносит 18-летняя Арина Соболенко, которая в красивом стиле обыгрывает более опытную швейцарскую теннисистку Викторию Голубич. Несколько дней назад экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко заявила о том, что мечтает сыграть в финале, который состоится как раз после того, когда она вернется в WTA после рождения сына. И мечта Виктории станет реальностью. Станислав Липский о громком успехе отечественного тенниса.

Женская сборная Швейцарии по теннису перед матчем значилась явным фаворитом в противостоянии с Беларусью, в составе оппоненток - экс-первая ракетка мира Мартина Хингис, 22-я в мировом рейтинге Тимеа Бачински, 54-я ракетка планеты Виктория Голубич. Лучшая из белорусок сегодня Александра Саснович - 96-я.

Но Кубок Федерации - командный турнир, а соревнования, где спортсмен представляет свою страну, тем более, выступая дома, напрочь стирает предматчевые расклады!

На характере в первый день полуфинала Александра Саснович обыгрывает Викторию Голубич 6:3, 5:7, 7:5, следом Арина Соболенко, показав отличный теннис, проиграла Тимеа Бачински 4:6, 5:7.

1:1 после субботы - справедливый результат, три игры в воскресенье ждали болельщиков "Чижовка-Арены" и всей страны.

В битве лидеров сборных: Саснович - Бачински 6:2, 7:6 - сильней белоруска, Александра на пресс-конференции заявит: такого качественного тенниса давно не показывала, Тимеа после проигрыша заявит:

Тимеа Бачински, 22-я ракета мира:

"Беларусь ожидает ряд успешных лет. Ведь и мужская, и женская команды демонстрируют отличные результаты. Что касается женской сборной, то в ней много разноплановых сильных игроков. Александра Саснович вызывает только положительные эмоции. Она тихая, спокойная, доброжелательная. В последние месяцы она демонстрирует очень хорошие результаты, так что, думаю, она будет становиться только лучше".

Отец и тренер Александры заявляет: в Беларуси созданы все условия для первых шагов в этой игре, дальше прогресс зависит только от индивидуальности спортсмена.

Так и показалось после первого сета - 6:3, Арина не оставила шансов Виктории Голубич , но только показалась… Проигрыш следующего отрезка 2:6 заставил задуматься, но в этот момент все понимали: доводить дело до парной встречи нельзя, там Мартина Хингис сыграет, понимала это и Соболенко….

Едва не проиграв свою подачу при счете 4:4, 18- летняя белоруска все же удерживает подачу и сразу же делает брейк!

Результат противостояния США - Чехия узнаем за полночь, а сейчас о настоящем - никакой сенсации (скажет после матча председатель Белорусской федерации тенниса Александр Шакутин) в нашей виктории нет.

После таких побед о высоких шансах на триумф в Кубке Федерации говорить можно уверенно. К титульному противостоянию уже выйдет на корт Виктория Азаренко - это еще более усилит команду. Сегодня же экс-первая ракетка мира, как и всю эту неделю, была рядом с девчатами, помогая советом и своими эмоциями.

Молодой белорусский спорт сделал еще одну заявку планетарного масштаба, что уже сейчас с нашей страной нужно считаться. То, что еще вчера считалось фантастикой, сегодня стала реальностью.