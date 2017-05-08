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7 Мая 2017 21:43

Сборная Беларуси по хоккею попала в группу В

В Париже и Кельне проходит хоккейный чемпионат мира. Сборная Беларуси попала в группу В, матчи которой принимает французская столица. Как и годом ранее, нашим хоккеистам выпал нелегкий старт. Первыми соперниками стали фины и чехи. В первом матче против сборной Финляндии белорусы были близки к сенсации, сравняв счет после двух пропущенных шайб, но все же уступили 2:3. С командой Чехии боролись два первых периода, но, к сожалению, слишком много пропустили в третьем. Поражение 1:6. В воскресенье у нашей сборной выходной. А уже в понедельник играем против действующих чемпионов мира и олимпийских чемпионов — канадцев.