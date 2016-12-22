Саммит в Брюсселе разбил все надежды Украины

18 Декабря 2016 21:35

Последний в году саммит глав государств и правительств ЕС состоялся на неделе в Брюсселе. Украинский вопрос неожиданно стал главным в повестке. И его итоги можно описать в двух словах: Украина - не Европа. Официальный Киев добивался от единой Европы выполнения обещаний, которые были даны украинцам три года назад - во время Евромайдана. Тогда жители страны надеялись на отмену визового режима с ЕС и впоследствии на принятие Украины в большую европейскую семью. Саммит в Брюсселе разбил все эти надежды. Окончательно и бесповоротно.

По инициативе Нидерландов государства ЕС изменили соглашение об ассоциации с Украиной. Согласно новой редакции договора, Киев не может рассчитывать на членство в Евросоюзе ни сейчас, ни в будущем, а украинцы - на работу на территории ЕС. Также документ не содержит коллективных гарантий безопасности и финансовых обязательств. От договора осталась лишь техническая часть. В ней речь идет о гармонизации стандартов и экономический блок - он предусматривает взаимную отмену сборов и пошлин при торговле товарами.

Причем с 2014 года ЕС и так не облагает пошлинами украинские товары. Когда соглашение вступит в силу, на аналогичный шаг придется пойти уже Киеву. Что касается "безвиза", который должны были принять до конца года, то его рассмотрение перенесли на апрель 2017-го. Собственно, пока это все, что получила Украина за сделанный три года назад европейский выбор.

Неутешительные итоги подведем с одним из самых цитируемых политологов Украины. На связи Руслан Бортник - директор Украинского института анализа и менеджмента политики (по телефону).