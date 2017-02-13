12 Февраля 2017 21:23

Продолжение или лучше сказать развязка резонансного вопроса в отношении главы Россельхознадзора. Журналистское расследование с заголовком "Бодался теленок с Батькой" может окончательно уничтожить репутацию Сергея Данкверта. Российские активисты решили проверить высказывания белорусского Президента - напомню, в ходе недавнего Большого разговора Александр Лукашенко рассказал сотрудникам СМИ, что Россельхознадзор неспроста ограничивает поставки нашей продукции в Россию. "Все эти Данкверты - люди заинтересованные", - заявил Президент Беларуси.

В результате расследования выяснилось, что у федерального чиновника, которому не нравятся белорусские овощи, говядина и молоко, действительно есть "латифундия". И она действительно огромная. Речь идет о целой сети предприятий в Калужской области, многие из которых аффилированы с крупным племенным хозяйством "Агроплемсоюз". Оно не иначе как по совпадению занимается разведением молочных и мясных пород коров. Официально предприятие не приносит большой прибыли, но получает солидные дотации из бюджета. И еще одно "совпадение" - годовая зарплата Данкверта в начале десятилетия составляла 2 миллиона российских рублей. В 2015 чиновник задекларировал уже более 30 - это около полумиллиона долларов.

Полученные в ходе расследования сведения активисты намерены передать в Генпрокуратуру России. Сам Сергей Данкверт информацию журналистов не комментирует. Пресс-служба Россельхознадзора данные о "латифундиях" главы ведомства назвала правдивыми, но конфликта интересов в ситуации не увидела.