Развитие Оршанского региона. Выездной Президиум Совмина

28 Мая 2017 21:09

На этой неделе в топе главных новостей было развитие регионов и повышение качества жизни людей в небольших населенных пунктах. Об этом шел разговор во время встречи Президента Александра Лукашенко с главой Комитета регионов Евросоюза финном Маркку Марккулой. Также гармоничное развитие городов, отдаленных от столицы, обсуждалось на неделе и в Орше.

Там прошел выездной Президиум Совмина. Правительственный десант не просто изучал ситуацию по бумажным отчетам, а сам побывал на некоторых предприятиях города и окрестностей. В маршруте значилось четыре остановки - предприятие "Сладкая страна" в деревне Липки, авиаремонтный завод в Балбасово, "Техника связи" в Барани и "Манули Гидравликс" в Орше. Его открыл итальянский инвестор. Это производство рукавов высокого давления для авто и строительства. Оно как раз и может похвастаться хорошим экспортом и большим внутренним спросом. Остальным не хватает маркетинговой хватки, рекламы, современного оборудования, полной перезагрузки производства и окупаемых бизнес-планов. Тяжелой гирей для предприятий висят и незадействованные площади, оставшиеся в наследство от большой страны. А многие заводы Оршанского региона градообразующие. А значит, работает там почти весь город. Сохранить здесь рабочие места для них очень важно.

Что делать с такими промышленными гигантами, вдохнет ли модернизация в них новую жизнь, как развивать частное дело обсуждало правительство из центра с местной вертикалью. Подготовлен и план первоочередных мер. В нем 93 пункта. Но пока он открыт для предложений. Орша выбрана пилотным проектом для новой жизни действующих предприятий и создания новых производств. На это дается год-полтора. После этот опыт пойдет и в другие промышленные города.