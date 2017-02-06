Разговор в студии с политическим обозревателем АТН Андреем Кривошеевым

5 Февраля 2017 21:09

К нашему разговору в студии также подключается политический обозреватель Агентства теленовостей Андрей Кривошеев, он тоже был участником Большого разговора. Смелый человек, попытался перед всей страной и Президентом сформулировать национальную идею, за что чуть не получил белорусского "нобеля".

Иосиф Середич - шеф "Народнай волі" с 20-летним оппозиционным опытом - как всегда задал острый вопрос, а после в нескольких словах поделился с нами своими мыслями по поводу того, как прошел Большой разговор.