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Разговор в студии с политическим обозревателем АТН Андреем Кривошеевым
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5 Февраля 2017 21:09

Разговор в студии с политическим обозревателем АТН Андреем Кривошеевым

К нашему разговору в студии также подключается политический обозреватель Агентства теленовостей Андрей Кривошеев, он тоже был участником Большого разговора. Смелый человек, попытался перед всей страной и Президентом сформулировать национальную идею, за что чуть не получил белорусского "нобеля". 

Иосиф Середич - шеф "Народнай волі" с 20-летним оппозиционным опытом - как всегда задал острый вопрос, а после в нескольких словах поделился с нами своими мыслями по поводу того, как прошел Большой разговор.

  

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