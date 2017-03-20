Разговор в студии. Обсуждаем ситуацию

19 Марта 2017 21:20

Сегодня у нас в студии Максим Мисько – заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству, Зоя Кулеш - заместитель председателя Гродненского городского исполнительного комитета, Павел Елисеев - заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Беларуси и Дмитрий Курьян - начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси (видео).