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Разговор в студии. Обсуждаем ситуацию
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19 Марта 2017 21:20

Разговор в студии. Обсуждаем ситуацию

Сегодня у нас в студии Максим Мисько – заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству, Зоя Кулеш - заместитель председателя Гродненского городского исполнительного комитета, Павел Елисеев - заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Беларуси и Дмитрий Курьян - начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси (видео).

  

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