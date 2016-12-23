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25 Декабря 2016 21:24
Разбившийся борт модификации Ту-154Б-2 был произведен в 1983-м на заводе "Авиакор"
Сейчас о самолете, который потерпел крушение. Реактивный самолет Ту-154 серийно производился почти полвека - с 1970 по 2013 год. Всего было сделано более тысячи единиц - это самый массовый советский пассажирский лайнер. Долгое время он был основным на маршрутах средней дальности. Пассажировместимость до 180 человек. Крейсерская скорость 900 километров в час.
Разбившийся борт модификации Ту-154Б-2 был произведен в 1983-м на заводе "Авиакор". Общий налет составлял немногим более шести с половиной тысяч часов. Последний ремонт самолет проходил в декабре 2014-го. Вообще, это один из самых надежных лайнеров, что не раз отмечали пилоты. Ту-154 служит до сих пор во многих авиакомпаниях, в том числе и состоит в парке Белавиа. Более того, на таком самолете летают высшие должностные лица нашей страны, в том числе Президент Беларуси и члены правительства.
Разбившийся борт модификации Ту-154Б-2 был произведен в 1983-м на заводе "Авиакор". Общий налет составлял немногим более шести с половиной тысяч часов. Последний ремонт самолет проходил в декабре 2014-го. Вообще, это один из самых надежных лайнеров, что не раз отмечали пилоты. Ту-154 служит до сих пор во многих авиакомпаниях, в том числе и состоит в парке Белавиа. Более того, на таком самолете летают высшие должностные лица нашей страны, в том числе Президент Беларуси и члены правительства.
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