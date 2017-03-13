Работу правоохранительной и судебной систем на неделе обсуждали на большом совещании с участием Президента

12 Марта 2017 21:18

Мероприятие, казалось бы, традиционное, но вот формат точно обычным не назовешь. В один из самых вместительных залов Дворца Независимости пригласили 260 человек. Кроме людей в погонах, вся вертикаль власти. Это дает возможность не только услышать проблемы, но обсудить их, что называется, на месте.

Кроме сокращения бумажной и бюрократической волокиты, не обошли стороной и громкую тему Декрета № 3. И вот под каким углом. За прошлый год каждое 4 убийство совершено на семейно-бытовой почве. 80 % убийств - в состоянии алкогольного опьянения. И одна из главных причин такой статистики - незанятость населения. Один из выводов совещания - предупредить иждивенчество - во многом означает предупредить преступность.

В целом ежегодно люди в погонах заметно продвигаются в борьбе с преступностью, укрепляя Беларусь в десятке самых безопасных стран мира. За 2016 количество преступлений снизилось более чем на 4 %. Меньше стало и особо тяжких преступлений.

Сократилось и число экономических махинаций. Незаконной предпринимательской деятельностью стали заниматься едва ли не вдвое реже. Тоже внушительный показатель. Есть и динамика в борьбе с самым опасным злом - наркотиками. За прошлый год число таких преступлений снизилось на 14 %. Но, к сожалению, количество смертей от наркотиков растет. Вот какие факты приводит Госсекретарь Совбеза.

Лейтмотив совещания - правоохранительная система должна быть эффективной. А значит и компактной, без размытых полномочий и дублирования функций. Оснащенные и подготовленные кадры, опытные профессионалы, а главное - снижение уровня преступности в стране. Все предпосылки для оптимизации сегодня есть, но Глава государства призывает проводить ее взвешенно. Ведь оптимизация не означает простое увольнение сотрудников.

На совещании Глава государства озвучивает проблемы и ставит задачи перед каждым силовым ведомством. Например, МВД стоит внимательнее следить за чистотой своих рядов. Вспомнили громкое дело, когда под колесами авто, которым управлял пьяный милиционер, погибла девушка. Это серьезный звонок и факт, который нельзя оставить без внимания.

А вот что ждут от других ведомств. Следственный комитет ориентируют на большую раскрываемость. Пограничников - на скорость прохождения границы, при этом особую внимательность к контрабандистам. Внимание Комитета госбезопасности концентрируют на контрразведке и антитерроре, а Генпрокуратуры - на увеличение суммы возмещения ущерба, причиненного преступлениями. МЧС просят не пугать штрафами, а помогать руководителям предприятий избежать потенциальных угроз.