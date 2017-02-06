Прямая трансляция предоставила возможность наблюдать за разговором огромному количеству людей

5 Февраля 2017 21:35

Конечно, пятничный Большой разговор ожидаемо стал резонансным. Прямая трансляция предоставила возможность, что называется, вживую наблюдать за разговором огромному количеству людей, бурлил Интернет, причем далеко не только его белорусский сегмент, эксперты комментировали увиденное. В общем - это была тема дня однозначно.

За реакцией в мире следила наш политический обозреватель Наталья Бреус.

Бурлил - это мягко сказано. Сами знаете, как журналисты жадно хватаются за прекрасный информационный повод. А разговор с белорусским Президентом - как раз такой случай. Ведь, как заметил на встрече наш российский коллега-репортер, излагал Александр Лукашенко "в своей прекрасной манере". Ну не отнять. Как вы сами видели, за круглым столом и в зале были сторонники госполитики и оппоненты власти. Можно было с чем-то спорить, но невозможно было остаться равнодушным к позиции Президента Беларуси.

В этот день Большой разговор стал поводом для репортажей в соседней России. Понятно, ведь большой блок вопросов был посвящен тому, что происходит между Минском и Москвой.

Отреагировали на прямую речь белорусского Президента мировые СМИ. Важный посыл о пресловутой многовекторности - "Беларусь должна дружить со всеми соседями" - одним из первых напечатали на российских и украинских сайтах. Настрой на конструктив и диалог подхватывают “РИА Новости", "Газета. ru", Lenta.ru, NEWSru.com, "Росбалт" и другие, вынося на главную страницу эмоциональное - "Ни один камень в сторону россиянина брошен не будет". Украинское информационное агентство УНИАН делает акцент на нефтяных переговорах, уловив важное - "Независимость дороже…" И громкое продолжение: "Беларусь подала в суд на Россию из-за нефтегазового спора", написало Deutsche Welle. Russia Today конкретизирует, что даже предложено возбудить дело против главы Россельхознадзора. И публикует новость о том, что возможный выход Беларуси из ЕАЭС - полный вымысел. Русская служба BBC сделала подборку самых ярких моментов и цитат.

Уже в этих заголовках - сигнал для партнеров. На диалог настроены, но не в ущерб собственному суверенитету. С чем-то в Москве не согласились, но перед возможной встречей президентов подтвердили курс на интеграцию.

Главный источник информации - прямая трансляция Белтелерадиокомпании. Сразу несколько интернет-порталов вели текстовую онлайн-трансляцию. Тут же сыпались посты и комментарии в социальных сетях, и на форумах. Аудитория живо реагировала на порой жесткую, эмоциональную риторику Президента. Но именно приверженность справедливой политике подкупала пользователей.

Каждый услышал что-то важно для себя. Большой резонанс вызвал этот диалог среди самых обычных граждан.

Вот такой отклик общественности. Кто не смотрел, тот читал. Вы правильно заметили, что активно участвовало в обсуждении тем Большого разговора с Президентом Твиттер-сообщество. Не только хештег #agl3 вышел в региональные тренды, популярными были сообщения и с пометкой #лукашенко. Именно в Твиттере подметили, к кому чаще всего обращался Президент. Коллеги, а вы?

Так и есть. Либерал Ярослав Романчук и главред "Народнай волі” Иосиф Середич были в тонусе на протяжении этих почти семи с половиной часов. Пользователи иронично заметили, что лучшей рекламой для нархоза было то, что Романчук там не учился. Это не я - это Твиттер. Если говорить о правительственном секторе, то часто Президент обращался за уточнением информации к вице-премьеру Владимиру Семашко и экс-министру труда Марианне Щеткиной.