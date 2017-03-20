Протесты с масками и без

19 Марта 2017 21:17

Создание рабочих мест - одно из важнейших поручений Президента, которое прозвучало на совещании по актуальным вопросам развития страны. Данная работа должна закончиться к 1 мая. Кстати, это один из первых вопросов, который люди поднимали, выходя на акции протеста. Особенно острой эта проблема является для регионов.

Вот и на этой неделе акции прошли в Минске, Могилеве и Гродно. Правда, во всех трех городах они собрали чуть более двух тысяч человек. На том самом совещании Президент также поручил властям встречаться с людьми, выслушивать их и оперативно решать проблемы. Вот только нормально поговорить получалось не всегда. Например, в Гродно предложения властей собраться в зале и обсудить все с мэром фактически были сорваны вожаками протеста, которые зачастую даже не являлись местными жителями. А в Минске разрешенная акция превратилась в марш-парад людей в масках под черными флагами, сопровождающийся неподчинением законным требованиям милиции и нарушением закона о массовых мероприятиях.