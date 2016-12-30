1 Января 2017 21:26

Как же без кулинарной темы в эти дни, когда хозяйки буквально соревнуются в мастерстве сервировки стола!

Причем, не только наши хозяйки. Эта традиция объединяет всех жителей планеты. Разве что гастрономические символы у разных народов свои. Достаточно вспомнить любимые многими мандарины. Кстати, традиция украшать стол этими цитрусовыми отнюдь не советская - их дарили на Новый год еще в древнем Китае. Однако вся эта история у нас в Беларуси, похоже, может заметно "позеленеть". Наш коллега Алексей Кондратенко, будучи в Греции, понял, в чем тут дело (прямое включение).

Всё просто! Греки считают, что самым настоящим символом Нового года должен быть киви! И судя по богатому урожаю 2016 года, этой ягодой с зеленой мякотью местные производители могут обеспечить пол-Европы так точно. Если, конечно, инициативу не перехватят конкуренты.

Итак, для Эллады непременные атрибуты новогоднего стола - оливки, киви и сыр фета. А вот поляки по традиции готовят сразу 12 блюд, и ни одно из них не должно быть мясным. Поэтому всеобщий гастрономический "любимчик" наших соседей - карп. Китайцы ни за что не откажутся от своих национальных пельменей, американцы - от свиного окорока с фасолью, а японцы - от морской капусты и жареных каштанов.

Холодец, колбаски, бульба со шкварками, квас - у белорусских новогодних блюд также своя история и колорит.

Богатый праздничный стол - результат продуманной политики продовольственной безопасности. Несложно вспомнить, как еще в начале 90-х мы ломали голову над тем, что будет в меню не то что на праздники, а хотя бы на ужин в будни. Сегодня же новогодний стол может состоять на 83 процента из белорусских продуктов. Именно на столько Беларусь обеспечивает себя собственным продовольствием. Впрочем, продукты под маркой "Сделано в Беларуси" высоко котируются по всему миру. Если точнее, то экспорт организаций Минсельхозпрода в 58истран.

Объединенные Арабские Эмираты, Канада или Япония - наша молочка по вкусу в разных уголках планеты. Для поставок только в Китай уже сертифицированы 34 наших молокоперерабатывающих предприятия.

В итоге благодаря международному признанию Беларусь стала третьим в мире продавцом сливочного масла.

В целом же на нашу страну приходится 5 процентов мировой торговли молочными продуктами.

Таким образом только агропромышленный комплекс уже приносит нашей стране свыше 5 миллиардов долларов. Ориентир ближайших лет - семь с половиной. И потенциал для этого колоссальный.





К слову, о небольших излишках праздничного застолья. Как подсчитали диетологи, только за одну новогоднюю ночь в среднем человек набирает около 2 тысяч килокалорий. А это суточная норма потребления. Вот здесь-то в качестве жиросжигающих гастрономических элементов и пригодились бы киви, мандарины и другие цитрусовые.