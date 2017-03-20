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Продолжение разговора в студии. Вопрос правоохранителям
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19 Марта 2017 21:25

Продолжение разговора в студии. Вопрос правоохранителям

Теперь перенесемся в Минск. Напомню, здесь была санкционированная акция. Но, вопреки закону, ее хедлайнерами стали люди в черных масках. Некоторые правозащитники говорят: ну и делов-то, ничего не натворили. Это действительно безобидное занятие ходить на мирные митинги в масках и, как мы видели, с ножами, кастетами и баллончиками?

Когда организатор заявляет акцию, он берет ответственность за то, что будет на ней происходить. Так что, выходит, с этой акции, где были анархисты, которые упорно нарушали закон, организаторы умыли руки? Мы ведь не слышим о каких-то штрафах или наказаниях в отношении именно организаторов.

Некоторые политические лидеры снова зовут на митинги, не заботясь об их санкционировании. Что будет с нарушителями: организаторами и участниками подобных мероприятий?

Что ж, спасибо за то, что пришли к нам в студию. Мы услышали мнения депутатов, представителей местной власти и правоохранительного блока. 

  

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