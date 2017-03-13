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Экспертное мнение Юрия Крупнова
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12 Марта 2017 21:08

Экспертное мнение Юрия Крупнова

Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия) (видео).


  

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