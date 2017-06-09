Арабские СМИ обнародовали новые снимки мальчика Омрана из Алеппо

11 Июня 2017 21:30

Пример терроризма информационного. В прошлом году мир облетела фото мальчика Омрана из сирийского города Алеппо. Он попал в объективы камер вскоре после бомбардировки города, тогда за него шли ожесточенные бои. В западных СМИ Омрана представляли как жертву "кровавого режима Асада", а ведущая CNN даже расплакалась в прямом эфире, когда рассказывала историю мальчика из Сирии.

Правда, на днях у истории Омрана появилось продолжение. Арабские СМИ нашли мальчика и обнародовали новые снимки. На них маленький сириец позирует на фоне государственного флага – под ним воюют правительственные войска, освобождавшие Алеппо от вооруженной оппозиции и боевиков-исламистов.

А отец Омрана рассказал в интервью, что после событий годичной давности ему пришлось прятать сына от мятежников и журналистов, которые намеревались превратить мальчика в эдакий символ жестокости властей. Мужчине даже предлагали 5 тысяч долларов за антиасадовское интервью, но он отказался. К слову, эксперты называют распространение фейковых новостей или искажение правдивых одним из самых опасных вызовов современности.