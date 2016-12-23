Президент провел встречу с представителями ОБСЕ

25 Декабря 2016 21:38

О том, что безопасность выходит на первый план, шла речь и на встрече Президента с представителями ОБСЕ. Это крупнейшая в мире региональная организация, цель которой как раз-таки - предотвращение конфликтов и урегулирование кризисов. Входят в ОБСЕ 57 государств из Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Уже известно, что очередная сессия парламентской ассамблеи Организации пройдет в Минске в июле. Александр Лукашенко считает, что это будет шаг для дальнейшего обеспечения региональной стабильности.