Президент поставил задачу преодолеть спад в нефтеперерабатывающей отрасли

4 Июня 2017 21:19

Если не в черных, то в серых тонах рисуется пока нефтепереработка в Беларуси. На кону - энергетическая независимость и безопасность государства. Преодолеть спад в стратегической отрасли - такую задачу поставил Президент Александр Лукашенко.

Доля нефтепереработки в промышленности и экспорте значительна. В модернизацию НПЗ государство вложило немалые деньги, однако должной отдачи до сих пор нет. Совещание на неделе с участием правительства и главных менеджеров белорусских НПЗ - не просто озабоченность состоянием отечественной нефтепереработки, но и попытка оценить отдачу от модернизации, выявить возможные просчеты в стратегии, определить перспективы.

Курировать модернизацию белорусских НПЗ, как и другие стратегические проекты, поручено недавно назначенному помощнику Президента Александру Косинцу.

Основная часть совещания прошла в закрытом режиме, впрочем, глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, выйдя к журналистам, не скрывал, что экономическая ситуация на белорусских НПЗ требует внимания. Рассказал о выбранной стратегии в новых рыночных условиях и, наконец, сколько времени и денег потребуется для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, белорусский бюджет - 2017 сформирован на основе консервативного сценария условий экономического развития. Цена на нефть там 35 долларов за баррель, курс российского рубля - 75 рублей за доллар, ставка рефинансирования - 15-17%. Все три параметра уже качественно изменились. Нефть пока все еще выше 50 долларов, российский рубль продолжает укрепляться к американской валюте. А Нацбанк в очередной раз понизил ставку рефинансирования до 13% годовых. Пока эти стабилизирующие факторы для экономики и косвенно сдерживают технологическое отставание отрасли. Ну, а плановая модернизация НПЗ, завершенная к 2019 году, позволит максимально не зависеть от внешних условий.

К тому же электроэнергия станет дешевле на 30%. Новые тарифы для промышленности планируются с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС. Такое заявление на неделе сделал вице-премьер Владимир Семашко. Ожидаем уменьшение тарифа на 3,4 цента. Сейчас он составляет 11,3 цента на киловатт/час. Это значительно выше, чем в России. Так вот, с уменьшением тарифы с соседом почти выровняются и станут значительно ниже, чем в Европе. Кроме того, снижение себестоимости электроэнергии не только решит вопросы в реальном секторе экономики, но и сделает более плавным переход к стопроцентной оплате тарифов населением.