Президент обозначил четкую позицию по самым острым пограничным вопросам

22 Января 2017 21:06

Основные секреты того, как и какими силами - техническими и людскими - будут защищены рубежи, нам, естественно, не рассказали: это государственная тайна и условие эффективной борьбы с преступностью всех мастей. Но по самым острым пограничным вопросам Президент обозначил четкую позицию.

Во-первых, нашумевший безвизовый на 5 дней въезд в Беларусь гостей из 80 стран Европы и мира. Кто летал – знает: наша воздушная гавань - самые безопасные ворота в Беларусь. Технологии проверки, компьютеризация, контроль документов, личности и багажа - только лучший мировой опыт. Решение готовили 1,5 года, согласовав со всеми заинтересованными, включая Россию. Каково же было разочарование, когда именно российские - возьмем в кавычки - "эксперты", "спикеры" и "журналисты" взялись торпедировать решение, обвиняя нас в пренебрежении вопросами защиты союзного пространства.

Парадокс еще и в том, что несогласованными решениями грешит именно союзник. Задолго до нашей визовой либерализации Россия ввела на внутренней союзной границе проверку паспортов для иностранцев. По факту закрыв для них половину дорог и пунктов въезда из Беларуси в Россию. Но это российское дело. Им видней, как защищать свою территорию. Но тогда наше дело, как безопасно и спокойно принимать гостей у себя.

Второй резонансный вопрос по границе - центры временного содержания для нелегальных мигрантов. Евросоюз пока только пообещал выделить на них небольшую сумму - 7 миллионов евро. Первыми об этом сообщили немецкие журналисты. Наш МИД и МВД подтвердили. И снова - смута в российском публичном пространстве и Интернете. Озабоченность дошла даже до российского МИДа. Все из-за фальсификаций и накрутки.

Разберем дословно и буквально. Первое: центры - это НЕ лагеря для беженцев. Это небольшие на 30-50 человек хостелы или мини-гостиницы, пусть и закрытого типа под охраной МВД. Никаких диких фавел и джунглей, а по-нашему бараков. Человеческие условия для мигрантов.

Второе. Временное содержание значит, что нелегалы находятся в центрах только до решения о статусе или экстрадиции. По нашим жестким правилам и опыту, это от пары суток до пары месяцев. Значит, никаких отстойников на годы вперед. Со всеми вытекающими пороками: этнической преступностью, бунтами, прорывами границ и ответной ксенофобией в обществе. Здесь вам не Кале или венгерское приграничье. Все будет цивилизованно.

Третье - откуда мигранты? Никакого экспорта нелегалов из Евросоюза в Беларусь. Больная фантазия уже нарисовала составы, набитые несчастными, по образу трагедии Второй мировой, когда в Тростенец свозили жертв холокоста со всей Европы. Этого не будет. Слишком хорошо мы помним уроки истории. Да и свежие уроки миграционных бунтов во Франции, Германии, Австрии, Греции и Италии перед глазами.

Нелегалы будут исключительно НАШИ. Те, кого задержали отечественные пограничники, и те немногие, кто смог проникнуть в Евросоюз с нашей территории. Кстати, мы за этих людей отвечали и прежде. Задерживали, принимали, устанавливали личности, высылали на родину. По миграционному закону это называется реадмиссия. Дело дорогое и хлопотное. До недавнего Евросоюз, чью границу мы по факту закрываем, нам деньгами почти не помогал. 7 миллионов евро на центры - первая серьезная инвестиция в общую безопасность.

Т.е. домыслы про лагеря и экспорт мигрантов - вранье от начала и до конца. Либо провокация. Вот позиция Президента.

И еще. Торопливые комментаторы усмотрели в гуманном жесте Беларуси большую политику. Мол, Беларусь разворачивается на Запад, а финансированием центров Евросоюз благодетельствует и присегивает нас к своей политике. Это чушь. Не Евросоюз требует открыть центры, а мы требовали и добились от чиновников Брюсселя солидарной ответственности и денег на укрепление общей границы. Причем добивались этого 13 лет!

Напомним для забывчивых. 26 мая 2004 года первая встреча Президента с тогда генсеком Международной организации по миграции Брансоном МакКинли. Сегодня та встреча звучит абсолютным пророчеством. Александр Лукашенко заявляет: из-за агрессии в Афганистане и Ираке через Беларусь ежегодно пытаются прорваться до 150 000 мигрантов, включая всю Среднюю Азию и шире СНГ. Беларусь закрывает границу в одиночку. Если ЕС и МОМ не помогут, миграционный вал прорвет кордоны, и Европа не только заплатит в сотни раз больше, чем помощь Беларуси, но еще и пожнет плоды социального конфликта, ксенофобии и террора.

Абсолютно верный и, увы, сбывшийся на 100% анализ Президента. Вас предупреждали. Евросоюз убеждали обойтись малыми тратами. К счастью, Беларусь выстояла. Но спустя 10 лет прорвало южные рубежи ЕС. Разворотили Тунис, Ливию, Сирию, Египет, Йемен и Сомали. Миллионы нелегалов проникли в Европу. Расцвет ксенофобии, радикализма, популизма и страшные атаки доморощенных и пришлых террористов. И снова - вас же предупреждали. Выходит, 13 лет потребовалось Евросоюзу, чтобы признать правоту Беларуси и всерьез солидарно озаботится пограничной безопасностью.