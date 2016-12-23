25 Декабря 2016 21:42

"Логистическое сердце" Европы и "взлетная полоса" национальной экономики. На неделе Президент дал старт трафику по замкнувшейся Второй минской кольцевой автодороге.

Наши эпитеты про "сердце" и "взлетную" - метафоры лишь отчасти. Судите сами: если обвести маркером по контуру новый автобан, выйдет как раз сердечко, как его рисуют в школьных тетрадях. А если учесть, что с четырех полос, исполненных в цементобетоне, могут запросто взлетать гражданские авиалайнеры, кольцевая заслуживает и определения "взлетная".

Впрочем, автобан должен разгонять не столько суда воздушные, сколько автопоезда с Юга на Север, с Запада на Восток и обратно, инвестиции, придорожный сервис, зеленый бизнес, туризм, города-спутники и даже агропромышленный сектор столичной агломерации. Свежие овощи и мясо-молочные деликатесы попадут к новогоднему столу минчан гораздо быстрее.

И еще один бонус, которого ждали, - дорога высшего качества подняла в цене всю недвижимость рядом. А это частные дома, коттеджи, агроусадьбы, ресторанчики и кемпинги, квартиры в городах-спутниках, санатории и хутора в традиционном стиле. По скромным оценкам, разом разбогатели свыше 200 тысяч белорусов. Согласитесь, прекрасный подарок к Рождеству и Новому году.

Одарили не только себя, но и иностранный бизнес. Вторая кольцевая замкнула 2 ключевых евразийских транзитных коридора через Беларусь. По ним уже сегодня перемещается свыше 180 миллионов тонн грузов в год. Подчеркнем, это только автомобильный транзит. О том, что этот трафик значит в масштабах Беларуси, Европы и шире - Евразии, и когда запустим автомобильный китайский поток через Полесье - наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Чуть более двух лет понадобилось, чтобы построить и замкнуть МКАД-2 вокруг столичной агломерации. Окольцевать города-спутники, туристические зоны, коттеджные застройки, усадьбы, промышленные предприятия, агрогородки и агрохозяйства, что кормят столицу.

Мало того, второе кольцо вписалось в два мощных евразийских коридора "Запад - Восток" и "Юг - Север". В абсолютно беспристрастных цифрах - это рост на четверть экспортного грузооборота Беларуси с Европейским союзом.

Эти цифры, правда, пока за 9 месяцев, выдал в канун открытия дороги Евростат. Только на нашем транспорте в ЕС перевезено около 2,5 миллиона тонн груза. Рекордсмены по странам назначения - это Польша (прирост на 46 процентов), Словакия и Венгрия (на 40), Румыния (на 34), Латвия (на 28), Эстония (на 19) и Литва (на 17 процентов). Из Старого Света лидируют: Голландия (прирост почти на 19%), Германия с Францией и Италией (на 9, 8 и 7 процентов соответственно).

В этой динамике, безусловно, существенный вклад второй кольцевой, которую намеренно открывали в два этапа, чтобы не терять год активной эксплуатации. Плюс с учетом роста криминала и бандитизма на украинской территории - транзит именно через Беларусь стал выгодной и безопасной альтернативой. И это не злорадство, а прагматичная оценка партнеров из Евросоюза.

Анатоль Ливен, доктор политологии, профессор международной политики (Великобритания): "Мы остро переживаем сегодня коллапс в Украине. Но я рассчитываю по крайней мере на две вещи. Во-первых, ваша особая миссия в конфликте, ваш дипломатический успех оптимизирует ваше логистическое положение как безопасной и бесконфликтной страны, в которой заинтересованы и на Западе, и на Востоке. Это внятная и обоснованная позиция успешной страны в центре Европы. Во-вторых, я рассчитываю на успех трансконтинентального логистического пути, ведь это первый столь серьезный проект за последние 50 лет. Без него склеить экономику Евразии будет просто невозможно".

Действительно, если подняться чуть выше транспортных отношений Беларуси и Евросоюза, включив в логистику всю Евразию от Шанхая до Лиссабона, то даже двух шоссе-коридоров Беларуси недостаточно. Сегодня автотранспортом во всех направлениях через нас переваливается четверть миллиарда тонн грузов. И это не предел. Не стоит забывать северное измерение Китайского Шелкового пути. Это ведь не только железная дорога, но и автобаны.

Фред Даллмайер, доктор политических наук, профессор университета Нотр-Дамм, сопредседатель НИИ "Диалог цивилизаций" (США): "Я считаю, что проект в состоянии преобразить всю региональную экономику и надеюсь, что так и произойдет. Это крайне выгодная экономически и привлекательная с точки зрения инфраструктурного и социального развития идея. Проект, который несомненно выгоден для Китая, но он не менее выгоден для всех его участников на всем протяжении Шелкового пути. И не только для Беларуси, Центральной Европы и Азии. Он также интересен и центральным, и самым южным странам Евросоюза, к которым тянется Новый Шелковый путь. Перспективен для той же Италии, Франции или Испании".

Новые дороги в развитии Шелкового пути Казахстан уже строит, Россия проектирует, в Беларуси же действует, но пока только узкая региональная трасса от Гомеля до Бреста, через все Полесье.

Понятно, что все эти гигантские объемы грузов - это "живая валюта" для транзитной Беларуси. Помимо банального - платы за проезд по нашим автобанам, бизнес и государство зарабатывают на логистических центрах (грузы нужно взвешивать, фасовать, страховать, перегружать, доставлять малыми партиями и временно хранить). Зарабатываем на придорожном сервисе - кормим, даем приют на ночь и развлекаем водителей и экспедиторов. Как республика въезда на пространство Евразийского союза - получаем еще и за таможенное оформление, хотя и тратим на таможенную очистку груза и безопасность.

Поэтому, возвращаясь к плате за проезд, страна не жадничает, намеренно выставляя цену ниже чем у соседей в России, Украине и тем более Евросоюзе, чтобы привлечь автотрафик на национальные дороги.

Выходит, второе кольцо вокруг столичного региона - это необходимое, но недостаточное вложение в будущую евразийскую геоэкономику. Безусловно, от "взлетной" уже приобрели многое: занятость, логистику, новую технологию под свое сырье, скорость транзита, безопасность и экологию. Но останавливаться на этом автодорожники не планируют. За ближайшие 5 лет и этот проект уже концептуально одобрен Президентом, реконструируют пятую часть всех малых дорог страны и достроят все крупные магистрали.

Логистическое "сердце Беларуси" - МКАД-2 - уже бьется ровным трафиком, гарантируя эволюционный рост и развитие всего автодорожного организма в сердце Европы.