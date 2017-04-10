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Президент дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир"
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9 Апреля 2017 21:09

Президент дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

Перспективы интеграции как в союзе с Россией, так и в более широких форматах на неделе Президент прокомментировал в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Александр Лукашенко больше часа общался с журналистом, руководителем крупнейшего медиахолдинга СНГ Радиком Батыршиным. В частности Глава государства еще раз обозначил ключевые позиции в отношениях Минска и Москвы. В том числе и те, что обсуждали на неделе. Переговоры с Владимиром Путиным прошли на фоне трагических событий в Санкт-Петербурге. Так что тема безопасности в регионе, борьба с терроризмом, сохранение мира стали центральными. В том числе и в интервью.

 

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