Президент: Безопасность, мир, человеческая жизнь - это абсолютные ценности

25 Декабря 2016 21:34

Эта неделя нас еще раз убедила, что безопасность, мир, человеческая жизнь - это абсолютные ценности, и об этом говорил Президент, открывая главную елку страны. Говорил он это самым маленьким белорусам, тем, кто никогда не должен узнать, что такое война.

Как мы уже говорили, трагедия с российским самолетом стала страшным завершением этой ужасной недели.