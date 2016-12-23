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Президент: Безопасность, мир, человеческая жизнь - это абсолютные ценности
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25 Декабря 2016 21:34

Президент: Безопасность, мир, человеческая жизнь - это абсолютные ценности

Эта неделя нас еще раз убедила, что безопасность, мир, человеческая жизнь - это абсолютные ценности, и об этом говорил Президент, открывая главную елку страны. Говорил он это самым маленьким белорусам, тем, кто никогда не должен узнать, что такое война.

Как мы уже говорили, трагедия с российским самолетом стала страшным завершением этой ужасной недели. 

 

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