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Наталья Эйсмонт: Белорусы скорбят вместе с россиянами
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25 Декабря 2016 21:12

Наталья Эйсмонт: Белорусы скорбят вместе с россиянами

Пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт: 
"Белорусы неравнодушны к любому горю, особенно, когда страшная трагедия происходит у наших братьев. Мы, безусловно, скорбим вместе. Исходя из этого, Президентом нашей страны и принято решение об ограничении завтра развлекательных мероприятий, о том, что наши флаги в знак скорби будут приспущены. Слишком много в последнее время в России происходит страшных трагедий, слишком много смертей приходится переживать всей стране. Белорусы разделяют каждое горе. Мы скорбим вместе с семьями артистов ансамбля Александрова. В Беларуси завершается Год культуры. И сегодня эту потерю мы воспринимаем, как свою. Этот ансамбль - достояние не только России, но и жемчужина мирового искусства. И, конечно, мы сочувствуем семьям погибших журналистов. Наше время сегодня таково, что эта профессия становится одной из самых опасных.  Люди выполняли свой профессиональный долг. И их уход  - это большое потрясение и для солидарного белорусского сообщества журналистов, и для всей нашей страны в целом". 

 

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