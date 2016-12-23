Наталья Эйсмонт: Белорусы скорбят вместе с россиянами

25 Декабря 2016 21:12

Пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт:

"Белорусы неравнодушны к любому горю, особенно, когда страшная трагедия происходит у наших братьев. Мы, безусловно, скорбим вместе. Исходя из этого, Президентом нашей страны и принято решение об ограничении завтра развлекательных мероприятий, о том, что наши флаги в знак скорби будут приспущены. Слишком много в последнее время в России происходит страшных трагедий, слишком много смертей приходится переживать всей стране. Белорусы разделяют каждое горе. Мы скорбим вместе с семьями артистов ансамбля Александрова. В Беларуси завершается Год культуры. И сегодня эту потерю мы воспринимаем, как свою. Этот ансамбль - достояние не только России, но и жемчужина мирового искусства. И, конечно, мы сочувствуем семьям погибших журналистов. Наше время сегодня таково, что эта профессия становится одной из самых опасных. Люди выполняли свой профессиональный долг. И их уход - это большое потрясение и для солидарного белорусского сообщества журналистов, и для всей нашей страны в целом".