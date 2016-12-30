1 Января 2017 21:10

Сегодня мы не столько говорим о событиях прошедшей недели, сколько еще раз вспоминаем год ушедший. Чему он нас научил? Что из него мы не забудем очень долго?

Задача, прямо скажем, не из простых. Казалось бы, ну как объять необъятное. И все же мы попробуем. И начнем с того, что можно объединить под заголовком "Премьеры года". И в качестве символов вот они - звездные мамы 2016-го. Дарья Домрачева и Виктория Азаренко к своим многочисленным титулам и званиям добавили одно из самых важных для любой женщины - звание мамы. Напомним, у Дарьи дочка, а у Виктории сын.

Пожелаем здоровья молодым мамам и их малышам.

Что еще так долго и бурно обсуждали белорусы в ушедшем году, как не это? В 2016-м белорусские деньги зазвенели. Причем, чтобы звон никого не смущал, сразу возродился из прошлого вот такой незамысловатый девайс - монетница. Люди постарше наверняка их помнят, когда-то они были очень популярны.

Июль 2016 г.

Деноминация в ночь на 1 июля 2016-го прошла спокойно, в обычном режиме. Хотя некоторые всерьез опасались технического коллапса. И как видим, довольно безболезненно такая монетная перезагрузка прошла и в наших головах - считать по-новому научились быстро. Ну а для экономики в целом деноминация стала одной из эффективных мер по стабилизации. Например, как показатель - размер ставки рефинансирования. Он снижался на протяжении всего года.

Давайте посмотрим. 2015-й и начало 2016-го - ставка рефинансирования аж 25% годовых. Отсюда и неподъемные кредиты. Еще в начале года взять ссуду на приобретение или строительство жилья можно было под 26% - 42% годовых. Долгожданное снижение (хоть и всего на 1%) произошло в апреле, минус еще две позиции буквально через месяц. После старта деноминации ставка рефинансирования уже 20%. В середине августа ситуация стабилизируется, и мы видим на графике уже более реальную цифру - 18% годовых. Отсюда и более реальные кредиты. Сейчас банки предлагают кредитный договор под ставки от 19 до 27% процентов. Под такие деньги уже можно подумать о строительстве.

Сентябрь 2016 г.

А еще в этом году появилось новое ведомство - Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Его создали на базе Минторга. Ребрендинг, разумеется, не самоцель. Главное - поддержание конкурентной среды на внутреннем рынке. Причем, появление МАРТа (именно так сокращенно звучит аббревиатура нового ведомства) не единственный ребрендинг года.

Август 2016 г.

Имидж сменил и национальный авиаперевозчик: теперь главный символ Белавиа - василек. В воздушном парке теперь уже три самолета в васильковой ливрее. Белорусский цветок начинает появляться на топливо-заправочных машинах, билетах и сувенирах.

Плавно перейдем от авиации к автотранспорту. "Взлетной полосой" уже назвали вторую Минскую кольцевую дорогу. Ведь качество полотна таково, что может без проблем выдержать взлет гражданского лайнера.

Кстати, с МКАД-2 есть и другие ассоциации: если смотреть сверху, она напоминает сердце. Эдакое воплощенное сердце Европы!

Официально трасса протяженностью 160 километров получила обозначение М14. Современная четырехполосная магистраль должна не только разгрузить столицу, но и стать трансъевропейским коридором через Беларусь, а также простимулировать развитие городов-спутников. А зона между первым и вторым кольцом станет туристической.

Июнь 2016 г.

Важное событие в жизни отечественного военпрома. На вооружение ракетных частей страны летом поступил "Полонез". Речь не о музыкальном произведении, а о наделавшей много шума (в прямом и переносном смысле) белорусской разработке. Первые боевые пуски реактивной системы залпового огня произвели в июне. Детище нашего Минского завода колесных тягачей позиционируется исключительно оборонительным. Но одним своим присутствием "Полонез" способен внушить трепет для потенциального противника. Дальность стрельбы - 200 километров. Это превосходит мировые аналоги. Успешное испытание первой белорусской РСЗО стало кульминацией развития отечественной оборонки.

Сентябрь 2016 г.

Ну и справедливо команда военных и конструкторов в числе тех, кто удостоен госнаград.

Свою реактивную систему залпового огня (правда, из бумаги) создал в этом году еще один белорус - Алексей Жолнер. Это модель БМ-21. И она тоже стреляет.

Правда, эта реактивная система может вести огонь бумажными ракетами на карамельном топливе. Это не первая разработка Алексея. В его активе рабочие модели шести- и восьмицилиндрового двигателей. А еще свою мощь не на военном полигоне, а в земледелии готов продемонстрировать еще один "Беларус" - трактор.

Ноябрь 2016 г.

У механического богатыря из новой линейки МТЗ 450 лошадиных сил. Кроме того, кабина водителя оснащена множеством умных систем - например, навигации и точного земледелия.

Виталий Вовк, Министр промышленности Беларуси:

"Нужно, чтобы у нас была вся линейка тракторов - от самого маленького до самого большого, чтобы покупатель мог выбрать и не ушел к конкурентам. Хочется верить, что у этой модели будет такой же успех, как и у модели БелАЗа 450 тонн".

Кстати, о популярности нашего самого большого карьерного самосвала планеты. Более миллиона просмотров на известном видеохостинге набрало видео, где БелАЗ грузоподъемностью 450 т переезжает легковушку, превратив автомобиль в прямом смысле слова в лепешку. Видео снимали на Белорусском автомобильном заводе в Жодино. Масштабы впечатляют.