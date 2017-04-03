Представители трех министерств обсуждали проблемы на местах с вертикалью и трудовыми коллективами

2 Апреля 2017 21:12

Представители трех министерств: экономики, труда, архитектуры и строительства - на этой неделе отправились по регионам, чтобы обсудить проблемы на местах с вертикалью и трудовыми коллективами. После в правительство внесут предложения по активизации экономического роста. Что мешает развитию частного бизнеса и чем живут сегодня госпредприятия? А также инвестиции, инновации, заработная плата и создание новых рабочих мест.

К слову, вопросы занятости на особом контроле и у депутатов. Об этом говорил и спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании совета. Там обсуждали повестку дня весенней сессии. Она открывается завтра. А сегодня повод поговорить о депутатских инициативах и документах, которые будут приняты в ближайшие три месяца. Гости "Главного эфира" – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов и заместитель председателя комиссии по труду и социальным вопросам Виталий Шилов (видео).