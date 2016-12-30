Потери года

1 Января 2017 21:33

В ушедшем году в жизни планеты, как, собственно, и в жизни человека было много и плохого, и хорошего. Темная полоса сменяла светлую и наоборот. Впрочем, ближе к концу 2016-го можно было часто услышать: "Скорее бы он закончился, этот високосный год". Говоря о том, что мы оставили позади, будет неправильно не вспомнить людей, которых мы оставили в нем. Оставили навсегда. Вспомнить каждого за короткие телевизионные минуты, конечно, нереально, но пусть это станет символом памяти о каждом, для кого 2016-й оказался последним годом жизни.