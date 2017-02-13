После Большого разговора с Президентом

12 Февраля 2017 21:02

Главная и, пожалуй, самая обсуждаемая тема недели - Большой разговор с Президентом. И вот свежие цифры, которые мы получили накануне. Прямую трансляцию 3 февраля посмотрели более 2 миллионов городских жителей. Средняя доля телесмотрения 20,6%. По меркам телевидения показатель очень серьезный. Активно следили за Большим разговором и в Интернете. Общение Главы государства с журналистами и экспертами на сайте Белтелерадиокомпании в прямой трансляции наблюдали более 170 тысяч человек из двух десятков стран. В топе, разумеется, Беларусь, Россия, Украина, Польша, Литва, Великобритания, Швейцария и Казахстан. Что ж, большому разговору большая аудитория.

Почти семь с половиной часов диалога пресса разобрала на цитаты, и пока журналисты занимаются аналитикой, многие из указаний и инициатив нашли свое продолжение в деле. Например, оптимизация.

Уже в понедельник Глава государства проводит совещание с руководством Администрации Президента. Наталья Кочанова озвучивает предложения, анонсируя сокращение на 30%. В штате президентской Администрации останется 108 человек. Понятно, что главное не цифры, а качество работы. Именно Администрация должна быть в авангарде обновления всей вертикали власти. И нужно это для того, чтобы весь госаппарат в стране работал эффективнее. Звучала и критика. Александр Лукашенко не доволен работой Информационно-аналитического центра при Администрации Президента.

В фокусе на этой неделе и другой вопрос, звучавший во время Большого разговора: развитие сети местных дорог. Госпошлина за допуск к участию в движении автомобиля была призвана решить этот вопрос. Но пока местные трассы не всегда и далеко не везде в надлежащем состоянии.

На неделе стало известно, что в правительстве создана рабочая группа для выработки предложений о развитии местных магистралей. Возглавил ее министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. До 24 февраля специалисты должны проработать вопрос с местными властями и аккумулировать предложения, после представить документ Главе государства.

Еще одна тема диалога, нашедшая отражение в конкретных документах и распоряжениях: МЧС Беларуси прекращает проверки малого и среднего бизнеса. В ведомстве сообщили, что в поле зрения останутся взрыво- и пожароопасные объекты, а также больницы, школы, общежития, детские сады. А вот предприниматели за безопасность своих помещений ответственность будут нести сами. Впрочем, по просьбе руководителей предприятия сотрудники МЧС готовы провести консультации.

Несколько тысяч белорусов освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов.

Но самой популярной новостью недели стала эта: несколько тысяч белорусов освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов. Это те, кто оказался в трудной жизненной ситуации и подал заявление в комиссию при местных органах власти.

Например, в Витебской области освобождены около сотни человек, в Гомельской - цифра вдвое больше. Такое же количество - 200 человек - подтвердили официально свое трудное положение в Минске. К каждому в местных комиссиях индивидуальный подход. После принятия положительного решения информацию направляют в налоговые органы. Всего там рассмотрено более 9,5 тысячи таких обращений. В 80 % случаев извещения на уплату сбора аннулированы.

Напомним, Декрет № 3 ”О предупреждении социального иждивенчества“ был подписан весной 2015. Его задача - вовлечь в трудовую деятельность граждан, которые не работают, налоги не платят, но используют все социальные гарантии - бесплатную медицину, льготы ЖКХ, детские сады, среднее, высшее образование и многие другие. Т.е. живут за счет людей работающих, которые налоги исправно уплачивают. С 2015 года проделана большая работа по формированию базы неплательщиков. Они получили извещения. И теперь свой налог должны заплатить.