Послание Президента. Разговор за круглым столом

23 Апреля 2017 21:10

Итак, о самых злободневных вопросах, которые были подняты Президентом во время Послания, мы поговорим сейчас с экспертами в студии. Сегодня у нас в гостях депутат Палаты представителей Оксана Нехайчик, сенатор Сергей Рахманов, экономист Сергей Солодовников и политолог Роза Турарбекова (видео).