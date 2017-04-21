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Послание Президента. Разговор за круглым столом
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23 Апреля 2017 21:10

Послание Президента. Разговор за круглым столом

Итак, о самых злободневных вопросах, которые были подняты Президентом во время Послания, мы поговорим сейчас с экспертами в студии. Сегодня у нас в гостях депутат Палаты представителей Оксана Нехайчик, сенатор Сергей Рахманов, экономист Сергей Солодовников и политолог Роза Турарбекова (видео). 

  

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