Послание белорусскому народу и парламенту

23 Апреля 2017 21:05

Мы, белорусы, услышали на неделе четкую позицию по всем актуальным вопросам, конкретный план решения проблем. Безопасность? Да, здесь нужно усилить - современный мир стирает границы и, к сожалению, все чаще пылает горячими точками, вспыхивает конфликтами. Но мы не угрожаем соседям, с которыми готовы сотрудничать и вместе поднимать планку в экономике. Здесь же, рядом, зарплаты, рабочие места, цены, школа. Все, чем, по сути, живет каждый человек. Вне зависимости от места и положения в обществе. Лишь вместе мы можем защитить государственный суверенитет. Пожалуй, важнейший лейтмотив Послания.

Все, кто присутствовал в Овальном зале, смотрел и слушал программу развития страны на ближайшее время, отмечают, Послание было предельно конкретным и актуальным. Впереди у нас большой круглый стол, в этой студии мы ждем экспертов, представителей обеих палат парламента. Услышим их мнение по тем вопросам, которые поднимал Президент.

Ну а прямо сейчас - ключевые темы, опорные точки Послания в материале Андрея Кривошеева.

Послание лидера здесь, в парламенте, короткими слоганами. Ключевое. Безопасность - дойдем до красной, линии будем действовать максимально жестко, но как государство никому в Европе и мире не угрожаем, в том числе учениями.

Внешняя политика. США и Европа - давайте жить дружно! Россия и Евразийский союз - только равные условия, Китай и вся дальняя дуга партнеров - наши проекты роста и развития.

Экономика - 3 кита: занятость, зарплаты, цены. А еще "IT страна", учебники и программы, которые не калечат детей. И, возможно, начало занятий в 9, а не в 8 утра.

Основные тезисы Послания Президента традиционно вышли и за сухой формат просто речи для большой аудитории и фиксации настоящего. Ежегодное Послание стало заделом, если хотите, драйвером будущего.

Важнейшее общественно-политическое событие года, скажут после. Депутаты и дипломаты, чиновники и эксперты, силовики и бизнес, журналисты и народ, к которому Послание адресовано в первую очередь. Его внимательно слушали в Овальном зале, по радио и ТВ, в интернет-трансляциях и даже тезисами в соцсетях. Предвосхищая темы, большинство услышало ответы именно на свои важнейшие вопросы на злобу дня. Просто неважных не поднималось. Все три с лишним часа - традиционно откровенно, доверительно и конкретно о самых актуальных вызовах Беларуси, Европы и мира.

Послание лидер начинает и заканчивает самой горячей повесткой последних лет безопасностью, тем самым подчеркивая, какой прок в реформах и прожектах, когда в тебя стреляют, давят грузовиками, взрывают в питерском метро или взрывают все общество изнутри голодными мигрантами или своими маргиналами, зовущими на площадь. Мир сползает к враждебной блоковости, и тут Беларусь готова подставить плечо Европе: хотите новый договор, новые Хельсинки — минская переговорная платформа ждет.

Николай Ватыль, политолог, кандидат политических наук:

"Президент в своем Послании акцентирует внимание именно на том, что Беларусь является центром, той точкой стабильности, безопасности, через которую различные регионы, страны или группы интересов в глобальной политике, они могут находить компромиссы, они могут урегулировать свои какие-то внешние интересы и спорные моменты. РБ она со своей стороны готова предложить площадку для сотрудничества, и при этом она хотела бы видеть желание и конкретные действия со стороны других политических акторов в данном процессе".

Евроатлантике и Ближнему Востоку: хотите умиротворить Украину, переварить волну беженцев, не втянуться в новую войну и гонку вооружений - мы знаем как. Сами приняли более 160 тысяч переселенцев с Украины, модернизировали границу и армию, усадили за один стол нормандскую четверку. Пользуйтесь!

Спокойно не там, где успокоились и сложили руки. А там, где отстаивают свою стабильность каждый день. Сводки последних дней тоже в Послании. Инциденты на границе: поймано 17 террористов, задерживаем оружие и наркотики, сажаем работорговцев. Напряжение по линии ОДКБ - НАТО, разговариваем открыто, прозрачны и понятны в своей обороне.

Например, в предстоящих учениях союзников "Запад-2017". Пригласили всех. Зачем нервничать? Президент требует от партнеров честности - ставите войска на нашей границе (причем, ударные беспилотники и тайно), какие претензии, что мы открыто тренируем армию и создаем новые образцы сдерживающих вооружений!

Прагматичные партнеры на западе и особенно стратегический союзник на востоке - Беларусь ценят именно за такую внятную и последовательную позицию.

Это лишь те опасности, что у ворот. А ведь есть еще Сирия, Северная Корея, трансграничная преступность и расползание по миру оружия массового поражения, включая террор как разновидность. Разве может Беларусь не реагировать? Ответ Президента однозначен: “Не дай Бог, дойдем до красной линии, будем действовать максимально жестко”. На упреки партнеров не посмотрим. За красной чертой главное - судьба народа и независимости.

Дипломаты в Овальном зале услышали.

Послание ставит акценты в экономике. Где государство инвестирует, напрягая все доступные ресурсы. Где создает правовые рамки для новых технологий и новых амбициозных проектов.

Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы:

"Одна из проблем, которая сегодня очевидна, формирование финансовой грамотности специалиста на предприятиях малого и среднего бизнеса. Сегодня университеты и наш формируют научно-технологический парк, в котором не только будет происходить формирование производства и реализация наукоемкой продукции, но и, конечно, будет функционировать бизнес-инкубатор, в котором мы будем учить правильно формировать предложения по стартапам и инвестиционным проектам".

Приходится подталкивать бизнес и общество, людей дела на новые рынки, общество - к предприимчивости и иному отношению к труду. Чтобы не в одном кабинете до пенсии и не за получку. А найти свое место в жизни, и не получить, а заработать.

Валерий Бороденя, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"Очень глубоко это засело в общественном сознании - получка. И действительно деньги надо зарабатывать. И каждый человек на своем рабочем месте несет ответственность за конечные результаты своего труда. И как бы кто ни говорил, вот я хорошо делаю шестеренки, а кто-то плохо продает. Нет, все вместе - коллектив, корпоративная культура — отвечают за общий результат".

Основа экономической политики уже есть в решениях Всебелорусского вече. В Послании детализация. Например, по трем ключевым приоритетам: занятость, зарплаты и цены. Занятость не на бумаге. Не передвинешь старый станок в соседний старый цех и не запишешь как новое предприятие.

Средняя зарплата - 1000 рублей. А если директор или чиновник не тянут, с ними прощаются.

Цены под контролем профильного министра и без оглядки на упреки ультралибералов. Это же касается и тарифов ЖКХ, их можно и нужно делать прозрачнее.

Жестко? По-государственному? - Да. Ведь сам радикальный либерализм уже скорее мертв даже у отцов-основателей. В Старой Европе и США. "Трампизм" и экономический национализм. Вопрос к правительству — если они с нами так, где наш разумный ответ? С Россией же договорились.

В Послании — будущее для бизнеса. Болезненные вопросы избыточных проверок и административных процедур. Пожалуй, последние из фундаментальных, где пока беспорядок. Ведь были же и неэффективная собственность, и лицензирование, и регистрация. До этой планки революционно подтянут и правила игры с ревизиями. Баланс таков: минимум проверок, максимум ответственности бизнеса.

Владислав Щепов, Председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"Ключевые решения будут приняты в кратчайшие сроки, поскольку бизнес ждет этих решений, ждет улучшения инвестиционного климата, снижения нажима со стороны проверяющих органов, и они уже сейчас поменяли принципы своей работы".

Современная экономика просто немыслима без четырех свай в ее фундаменте. Первая - наука, в том числе наука управлять и зарабатывать.

Владимир Гусаков, Председатель Президиума НАН Беларуси:

"Главное - это результативность, поэтому мы должны работать по разным направлениям - и в области машиностроения, и материаловедения, биотехнологий, аграрных технологий и т.д. На результат. Надо, чтобы мы сократили путь от идеи до разработки и дальше внедрения. Сегодня он великоват. И самое главное, чтобы все разработки были высокоокупаемыми. В этом направлении мы сейчас работаем. Наука должна быть в авангарде, это такая миссия науки - задавать тон, задавать стратегию".

Информатизация. От электронного правительства к IT-стране. Когда все процессы пронизаны информационными технологиями. От виртуального дневника в школе и электронной очереди в ЖЭСе, до мега-корпораций в наших Парках высоких технологий.

Управление, читай госаппарат. Не числом, а умением. Сократили же главный президентский штаб на треть. Работа не встала. Аксиомы две - беречь людей и отсекать ненужное: лишние функции и "прилипал" с портфелями. Но, разумно, сохраняя преемственность поколений управленцев.

Когда опыт знает как, а молодежь пробивает новые технологии, вгрызается в новые рынки, здоровыми амбициями зарабатывает авторитет в мире. Недавно молодежные лидеры — сегодня классные управленцы молодого государства: от райисполкома до Администрации Президента, от лаборатории ядерной физики до бизнес-ангела в IT-индустрии.

Спрашиваем у опытного госуаправленца - аппарат не пугает оптимизация? Например, аппарат самого парламента.

Игорь Лапша, заместитель начальника Секретариата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"Нет, не пугает, я думаю, что те люди, которые работают на сегодняшний день в госаппарате, они действительно профессионалы своего дела и в любом случае будут востребованы, как и подчеркнул Президент Республики Беларусь".

В социальной сфере новые рубежи. Продолжительность жизни 74-75 лет в среднем. И это не предел. На это работает вся система здравоохранения - от сложнейших операций в трансплантации до скорых на районах.

По обязательствам железно: ни одна из ключевых социальных программ, как бы сложно ни было бюджету, не будет сокращена. Напротив, дополнительно полноценная безбарьерная среда не для галочки, а для человека. Чтобы жил, учился и трудился несмотря на любые физические недуги.

О большой науке разговор отдельный. До конца года основательная перезагрузка - от системы управления наукой до научных школ, финансирования и внедрения разработок.

Эмоционально в послании про образование: оставьте детям их детство. Не калечьте и не отворачивайте от знаний хроническими перегрузками и учебниками, в которых и профессор голову сломит. Учебники и упрощение программ - уже даже не вопрос, а поручение. С короткими сроками и "красным" по-хорошему революционным исполнителем-министром.

Не учебником единым. Образование глубже. От семьи до преподавателя и самой атмосферы в школе, колледже или университете задача - воспитать гражданина. Ступенькой выше вузы. Интеграция учебы и практики. Не должен наниматель переучивать за все 5 лет молодого специалиста заново. Проще со второго-третьего курса учить делом.

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

"Я абсолютна солидарна с Главой государства в том, что профориентационная работа должна начинаться не просто в школах, а в начальной и средней школе. Потому что если человек выбрал работу по душе, он будет счастлив в жизни. Поэтому профориентация – это залог в будущем, что человек выберет себе профессию не потому, что там легче поступить или он набрал те баллы, которые нужны для поступления в это учебное заведение, а потому что это сочетается и с его интересами, и с его способностями. И вместе с тем, что нужно для государства".

Или количество высших школ. Сколько их нужно стране? Какие дают знания и навыки, а какие лишь собирают деньги за корочки? Задача министру и главе Администрации не сломать систему и не навредить, а хирургически деликатно исправить.

Небольшая Беларусь с учетом наших внешнеэкономических и политических связей присутствует на всех континентах. С Северной Америкой выходим из спячки.

Большой блок Послания о наших стратегических союзниках и дальней дуге интересов. С Россией сняли все противоречия, проработали будущее до 2024 года - подробнее к итогам питерской встречи депутаты возвращают Президента вопросом.

На вес золота (точнее стратегических инвестиций и нового технологического уклада) наши отношения с Китаем и шире - весь евроазиатский вектор. От глобального (Шелковый путь, поднимающий страны-участницы на новый уровень мировой востребованности) до локального (прямых поручений губернаторам открывать новые окупаемые проекты под кредитные линии Поднебесной). Минимальная планка для каждой области - 100 миллионов долларов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин:

"Отношения между Китаем и Беларусью сейчас самые лучшие за всю историю. В мае Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китай, будет участвовать в форуме "Один пояс, один путь". Я думаю, что между лидерами будут новые договоренности по дальнейшему развитию отношений".

В Послании наши свежие проекты с Суданом, Пакистаном, Египтом, Арабскими Эмиратами, Катаром, Индией - они требуют постоянного драйвера. И таким драйвером выступает Президент. Его визиты. А где правительство и сами экспортеры? Поручение - внимательно проработать кадровый вопрос. Если надо, то менять руководителей. Чиновник должен бегать за инвестором, а не наоборот.

Владимир Зиновский, Министр экономики Беларуси:

"Когда приезжают люди, порой не знают куда обратиться: какое налоговое законодательство, какое земельное, какое другое. Так вот, если Национальное агентство по инвестициям найдет себя в этом вопросе, это будет прекрасно. А у нас просто другого выхода нет".

Евразийский союз - к нему снова возвращают в вопросах. Да, есть противоречия, мы с Россией и Казахстаном объективно разные: они продают сырье, мы покупаем. Но без единых рынков, без промышленной политики и равноправия союз просто не состоится.

Юрий Крупнов, политолог, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

"Если бы Беларусь оставалась для Российской Федерации большим сборочным цехом, и российские поставщики поставляли бы эту продукцию, то эта продукция совершенно бы по-другому воспринималась в Беларуси. Но этого не происходит, к сожалению, не потому, что белорусы не хотят, а потому, что у нас развалена промышленность и наши промышленные цепочки уже не состыкованы ни с кем. Мы не построим никакого ЕАЭС, если не будет такой промышленной кооперации. Президент Лукашенко на это и указывает. Поэтому я бы считал, что нам надо перестать смотреть на наши противоречия, это вопрос стратегической политики, и Президент правильно говорил, что такая оголтелая либерализация для Беларуси не нужна".

Безусловно, не обошло вниманием Послание и культуру, включая физическую. Скоро юбилей мировой величины - 500-летие восточнославянской печатной книги. Имя Франциска Скорины как символ читающей нации. В спорте жесткая критика профессионалов и акцент на массовое здоровье. На предстоящих вторых Европейских играх Беларуси придется доказывать и хорошую организаторскую жилку, и имидж спортивной державы.

Был еще и масштабный пул вопросов от парламентариев. От локальной судьбы маленькой деревеньки до судьбы рынка ценных бумаг. Рынку быть, просто не летим сломя голову. Это глобальный механизм. А во всех частных вопросах - от прописки на даче до госпошлины на дороги - поручение разобраться в кратчайший срок. Это же глас народа, прозвучавший через их представителей в Овальном зале.

Ольга Политико, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"В крупных городах, в областных центрах много собирается этого налога, и люди хотели бы хотя бы частично видеть, что эти деньги остались именно у них, в их местном бюджете и пошли на улучшение именно их дорог".

Через все Послание Президент пронес и его главную мысль и задачу - консолидацию общества. Народ, парламент и государство должны действовать как единый здоровый организм. Такой гражданской нации с прививкой катастрофических 90-х и иммунитетом к войнам и катаклизмам не страшны ни внешние вирусы, ни внутренние микробы.