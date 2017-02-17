Польское издание Wprost сравнивает Беларусь с налоговым раем

19 Февраля 2017 21:10

Мы уже услышали мнения бизнесменов, посмотрели на факты. Но как в целом обстоят дела? Какова общая картина? Для ответа на подобные вопросы порой лучше взглянуть со стороны. И как раз на этой неделе довольно неожиданно подвернулся удобный повод. "Восточный налоговый рай". Статью под таким заголовком опубликовало авторитетное польское издание Wprost. "Восточный налоговый рай" - это они про нас. Возможно, здесь у кого-то будет разрыв шаблона. Но так говорят предприниматели, которые реально здесь работают.

Речь в статье идет о возможностях для иностранных инвесторов. Мнениями делятся бизнесмены, у которых в нашей стране есть свое дело. Это и компания "Атлас", и производитель мебели "Вокс". Они отмечают, во-первых, привлекательность свободных экономических зон, где инвестор 5 лет не платит подоходный налог, а ставка НДС - лишь 10%. Во-вторых, Парк высоких технологий. Там эти вычеты не взимают вообще в течение 15 лет. В-третьих, огромный рынок Евразийского экономического союза - 170 миллионов потребителей. В-четвертых, в Беларуси большое количество квалифицированных кадров. А в-пятых, заявительный принцип - предприятие можно зарегистрировать за день. Новые горизонты делового сотрудничества открывает сегодня и безвизовый въезд в Беларусь.

Бизнесмены уверены, польских компаний на белорусском рынке будет все больше. И в свою очередь приглашают белорусов активнее выходить на их рынок, в частности на Варшавскую фондовую биржу.

Еще один фактор, который влияет и на деловую среду внутри любого государства, и на его инвестиционный имидж. Уровень серого сектора. Другими словами, коррупции. Недавно был представлен очередной рейтинг от Transparency International - индекс восприятия коррупции. Так вот Беларусь значительно улучшила свои позиции - сразу на 30 пунктов. Впрочем, можно ли на пути антикоррупционной борьбы расслабляться? Что мы реально сегодня можем сделать, чтобы остановить тех, кто взятки берет, и тех, кто их предлагает. Завтра в студии ток-шоу "Форум" - жаркий спор именно на эту тему. Не пропустите!