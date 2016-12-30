Политический диалог прокладывает дорогу торговле

1 Января 2017 21:22

Репутация Беларуси и ее лидера в этом году крепла не только в глазах партнеров по Содружеству. В 2016-м мы продолжили укреплять позиции на так называемой дальней дипломатической дуге. Хотя, разумеется, в современном мире слово "дальняя" даже географически уже очень условно. Тем более что, глядя на кадры официальных приемов нашей делегации где-нибудь в Индии, в Аравии и уж тем более в Китае, понимаешь, что там нас уже давно перестали рассматривать как новичков. Теперь задача к уровню политических связей подтянуть объемы экономические. Наши коллеги Сергей Гусаченко и Наталья Бреус взглянули на эти перспективы не просто с противоположной стороны стола переговоров, а практически с другой части света.

Азиатский вектор по-прежнему является одним из приоритетов во внешней политике Беларуси. Нынешний год доказал это рядом важных встреч и переговоров, в том числе на высшем уровне. Перед страной стоит четкая задача планомерной диверсификации экспорта. То есть продавать больше в разные точки земного шара. Торговые связи должны равномерно распределиться по трем основным направлениям: два из них – это союзы Европейский и Евразийский, третье касается как раз партнеров из Азии. Регионы в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии – это емкие и быстро расширяющиеся рынки. Здесь немало стран с динамичной экономикой, где белорусским предприятиям необходимо найти свою нишу.

Азия уже совсем не та, что еще 20 лет назад. Найти долгосрочных партнеров здесь – удача! Например, КНР буквально за одно поколение из относительно небогатой страны превратилась в сильнейшего экономического игрока на планете. Александр Лукашенко признавался, что следил и изучал развитие Китая еще даже до своего президентства. Представления начинающего политика о будущем Поднебесной оказались пророческими.

На международной арене Беларусь и Китай заодно. Минск и Пекин сегодня связывают десятки проектов. Если прежде отношения двух стран носили статус всестороннего стратегического партнерства (такой в сотрудничестве с Китаем имеют только два десятка государств), то с этого года Беларусь в четверке ближайших союзников.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики: "Очень рад видеть, что достигнутые нами договоренности эффективно реализуются. Мы готовы вместе с вами заниматься единым планированием дальнейшего развития двусторонних отношений, чтобы придать им новый импульс на благо наших народов".

Плоды взаимодействия на высшем уровне сегодня можно "потрогать" в любых сферах. Только за этот год совместно с Китаем Беларусь запустила свой первый спутник связи, в Могилеве появилось производство уникальных автокранов-многотонников, из Поднебесной прибыл первый поезд со стройматериалами для парка "Великий камень" и многое другое. Беларусь вписывается в проект "Экономический пояс Шелкового пути".

Вся осень прошла для Беларуси под знаком Азии. Наиболее эффективным может стать не только двусторонний диалог, но и "треугольник сотрудничества" по линии Минск – Исламабад - Пекин. Еще в прошлом году Беларусь и Пакистан сняли отношения с паузы. Бонусы для наших предприятий может дать участие в проекте по созданию китайско-пакистанского экономического коридора. Настоящая стройка века для современного государства в Южной Азии! Эта страна в шестерке самых населенных в мире! Здесь живет почти 200 миллионов человек.

Политический диалог прокладывает дорогу торговле. В том числе и в Персидском заливе. Медленно, но верно продвигается Беларусь на Аравийском полуострове. Здесь располагаются богатейшие страны, которым интересно спокойное государство в центре Европы.

Абед Заабалави, бизнесмен, Катар:

"Я объездил 80 государств. И когда приехал в Минск, я понял, что посещал эти страны, чтобы найти Беларусь. Это страна, в которую мне хочется приезжать и хочется там быть. Есть две вещи, которые очень перспективны для сотрудничества: это медицина, ее уровень у вас очень высокий, и продукция белорусского сельского хозяйства".

Принцип арабского мира – минимум информации для прессы, максимум переговоров за закрытыми дверями. Восток – дело тонкое. Для Беларуси Арабские Эмираты могут стать ключевой площадкой для продвижения в регионе. Хочется застолбить как можно больше сфер для сотрудничества – от тяжелых индустрий (уже открыты представительства МАЗа и БМЗ) до сотрудничества в сфере ВПК. Плюс туризм. Тогда можно будет рассчитывать, что товарооборот и инвестиционный портфель с нынешних 2-3 десятков миллионов долларов может вырасти не на проценты, а на порядок.

Страны Азии, Ближнего Востока - это все хоть и дальняя дуга внешней политики (располагаются далеко, культура и климат - все другое), но в бизнесе важно уметь разговаривать на одном языке с абсолютно разными регионами. Ну а сотрудничать с государствами, у которых с Беларусью общее прошлое, сам бог велел!

Закавказские республики всегда находились на перекрестке путей между Ближним Востоком и Европой. Это вкупе с горячим восточным темпераментом во многом определило события в этих странах. После распада Советского Союза на заре независимости им пришлось пройти непростой период конфликтов. Беларусь выстраивала диалог с Арменией, Грузией, Азербайджаном. Но именно белорусско-азербайджанские отношения ушли далеко вперед. Этому способствовало и то, что лидеры стран общаются как друзья.

Надо сказать, что такие регулярные встречи лидеров влияют на торговлю. За последние 10 лет товарооборот вырос с 30 миллионов долларов до почти 300. Правда, не радует этот год. Что делать – сказывается мировой спад. Но когда нет политических разногласий, обсуждать экономику проще. Это и сотрудничество в АПК, и в сфере инвестиций, развитие кооперации в промышленности и перспективы в нефтяном секторе.

А вот с Грузией до прошлого года, несмотря на два десятилетия, было затишье. Открытие посольства на финише 2016-го станет локомотивом для двусторонних отношений.

По нарастающей в этом году развивались отношения с Турцией. Бизнес давно открыл для себя Беларусь. А вот переговоры политиков все откладывались.

Турция не просто туристическая Мекка. Это государство с 80-миллионным населением, член НАТО. Амбиции современной Турции - войти в десятку наиболее развитых стран мира. Экономика Турции растет. Государство претендует на региональное лидерство в технологической модернизации. Наши государства чем-то схожи - и Беларусь, и Турция находятся на перекрестке дорог между Востоком и Западом.





Конечно, удобнее торговать и разговаривать с теми, кто живет по соседству. Большие расстояние и разный менталитет жизнь не упрощают, но это совсем незначительная преграда для стран, которые хотят быть ближе. Ведь от усилий на этих рынках зависит, какой будет экономика, а значит и жизнь каждого белоруса.



